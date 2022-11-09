NEVÜ'lü öğrencilere meyve, çay ve çorba ikramı

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı güz dönemi ara sınavlarına hazırlanan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğrencilerine, Nevşehir Sebzeciler, Meyveciler ve Pazarcılar Esnaf Odası tarafından meyve, NEVÜ Kızılay Kulübü ve Türk Kızılay Nevşehir İl Başkanlığı iş birliği ile de çay ve çorba ikramında bulunuluyor.

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı güz dönemi ara sınavlarına hazırlanan öğrencilere sınavlarında başarılar dileyen NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, sınav boyunca öğrencilere Nevşehir Sebzeciler, Meyveciler ve Pazarcılar Esnaf Odası tarafından çeşitli meyve ikramlarının yanı sıra NEVÜ Kızılay Kulübü ve Kızılay İl Başkanlığı işbirliği ile de çay ve çorba ikramının olduğunu söyledi.

Aktekin, “Öncelikle sınavlara hazırlanan tüm öğrencilerimize sınavlarında başarılar dilerken, üniversite olarak bizlerin ve Nevşehir halkının daima yanlarında olduklarını bilmelerini bir kez daha belirtmek isterim. Çünkü ülkemizin ve dünyanın farklı coğrafyalarından ailelerin bizlere ve şehre birer emaneti olan öğrencilerimizin en iyi şekilde eğitimlerini tamamlamaları, mesleki kariyerlerinde başarılı olmalarının yanı sıra ülkemiz ve tüm insanlık için faydalı birer bireyler olmaları en büyük amacımız. Tüm bu amaç ve düşünceler doğrultusunda üniversite-şehir kaynaşmasının ve paylaşmanın en güzel örneğini bu sınav döneminde de hep birlikte yaşıyoruz. Geçtiğimiz Ramazan Ayı boyunca ve sınav dönemlerinde öğrencilerimize çeşitli meyve ikramlarında bulunan Nevşehir Sebzeciler, Meyveciler ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanlığı bu sınav döneminde de ikramlarına devam ediyor. Diğer taraftan aynı şekilde üniversitemiz NEVÜ Kızılay Kulübü ve Kızılay İl Başkanlığı iş birliğiyle öğrencilerimize sınav boyunca çay ve çorba ikramları başlatıldı. Üniversitemiz merkez yerleşke içerisinde bulunan Hoca Ahmed Yesevi Kütüphanesi’nde yapılan ikramlardan isteyen öğrencilerimiz faydalanabilirler. Ben bu vesileyle sınavlara hazırlanan tüm öğrencilerimize bir kez daha başarılar dilerken Nevşehir Sebzeciler, Meyveciler ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanlığı ve tüm esnaflarımız ile üniversitemiz NEVÜ Kızılay Kulübü ve Türk Kızılay Nevşehir İl Başkanlığı’na üniversitem ve tüm öğrencilerimiz adına ikramlarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

NEVÜ Kızılay Kulübü ve Türk Kızılay Nevşehir İl Başkanlığı iş birliği ile Hoca Ahmed Yesevi Kütüphanesi’nde saat 20.00-22.00 arasında verilen çay ve çorba ikramı 11 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecek.

Ayrıca sınava hazırlanan öğrencilere 08 Kasım 2022 tarihinde meyve ikramında bulunan Nevşehir Sebzeciler, Meyveciler ve Pazarcılar Esnaf Odası 10 Kasım 2022 Perşembe günü akşam saatlerinde ikramlarına Hoca Ahmed Yesevi Kütüphanesi’nde devam edecek.