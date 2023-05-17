NEVÜ'lü akademisyenler 'Yenilikçi Kariyer Danışmanlığı' eğitimine katıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜKMER), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’de düzenlenen ‘Yenilikçi Kariyer Danışmanlığı Eğitimi’ne katıldı.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi üniversitelerin kariyer merkezi çalışanları için ‘Yenilikçi Kariyer Danışmanlığı Eğitimi (KARDAN)’ düzenledi. Farklı üniversitenin kariyer merkezlerinde görev yapan öğretim elemanlarının buluşturulduğu eğitime Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’yü temsilen NEVÜ Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma ve Merkezi (NÜKMER) Müdür Yardımcısı Arş. Gör. Tayyibe Işıl Doğan katıldı. Eğitimi başarıyla tamamlayan NÜRKMER Müdür Yardımcısı Doğan, sertifikasını Prof. Dr. Hasan Mandal ve ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök’ün elinden aldı.

ODTÜ Kariyer Merkezi Planlama Müdürü ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Eren Kalay, kariyer merkezlerinde görev yapan öğretim elemanlarına bilgi ve becerilerin uygulamalı olarak kazandırılmasının hedeflendiği KARDAN projesi sayesinde farklı üniversitelerdeki kariyer merkezi yetkililerinin ortak çalışmalar yapabilecekleri bir ağ oluşturulacağını kaydetti.

8-12 Mayıs tarihleri arasında ODTÜ ve farklı üniversitelerdeki uzmanların verdiği eğitimin ardından, kariyer planlama alanında önem arz eden ODTÜ Teknokent, Tasarım Fabrikası ve Toplum Bilimleri Merkezi’ne teknik gezi düzenlendi. Program, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök’ün katılımlarıyla gerçekleşen sertifika töreniyle sona erdi.