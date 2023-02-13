NEVÜ'lü gönüllü akademik ve idari personel deprem bölgesinde

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'de görev yapan gönüllü personeller deprem bölgelerine giderek destek veriyor.

PAYLAŞ
  • 13.02.2023 18:02
  • Güncelleme: 13.02.2023 18:02
  • 62
NEVÜ'lü gönüllü akademik ve idari personel deprem bölgesinde
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de görev yapan gönüllü personeller deprem bölgelerine giderek destek veriyor.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olmak üzere 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerden etkilenen depremzedelere yönelik her türlü desteğini dayanışma içerisinde devam ettiriyor. Bu çerçevede NEVÜ akademik ve idari personelinden (inşaat mühendisi, jeoloji mühendisi, mimar, aşçı, şoför ve tekniker) oluşan gönüllü ekip, 2 otobüs, 2 midibüs, 3 minibüs ve 1 kamyonet ile Nevşehir Valiliğimiz ve AFAD koordinesinde lojistik destek vermek amacıyla deprem bölgelerinde görev yapıyor. Ayrıca NEVÜ Rektörlüğü tarafından depremin ilk günü itibariyle yine Nevşehir Valiliği AFAD onay ve koordinesinde depremzedelere yardım amacıyla üniversitenin Spor Merkezi’nde oluşturulan ‘Yardım Malzemeleri Toplama Merkezi’ yardım toplama kampanyalarına devam ediyor. Buraya ulaştırılan yardımlar gönüllülük esasına göre görev alan üniversitenin akademik ve idari personel ile öğrencileri tarafından kullanım gayelerine göre sınıflandırılarak deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere Nevşehir Valiliği koordinesinde oluşturulan deprem merkezine teslim ediliyor.

NEVÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinesinde uluslararası standartlarda hizmet veren Tafana Sosyal Tesislerinde hazırlanan sıcak yemekler ise üniversitenin araçlarıyla deprem bölgelerine gönderilerek depremzede insanlara dağıtılıyor.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
14 Şubat'ın gelirini depremzedelere hediye etti

14 Şubat'ın gelirini depremzedelere hediye etti

Kayseri'de 'fabrika okullar' deprem bölgesi için seferber oldu

Kayseri'de 'fabrika okullar' deprem bölgesi için seferber oldu

Büyükşehir'in depremzede çocuklar için psikolojik desteği başladı

Büyükşehir'in depremzede çocuklar için psikolojik desteği başladı

Depremde Gördüklerim

Depremde Gördüklerim

Yıkan Deprem Değil: Ahlaksızlık

Yıkan Deprem Değil: Ahlaksızlık

'Deprem İstismarıyla Dolandırıcılıkğa karşı uyarı

'Deprem İstismarıyla Dolandırıcılıkğa karşı uyarı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

2
Başkan Yalçın'dan sanayicilere depremzedeler için yardım çağrısı

Başkan Yalçın'dan sanayicilere depremzedeler için yardım çağrısı

3
Tarihi cami depremde yıkıldı

Tarihi cami depremde yıkıldı

4
Kayserili gönüllü hekimler deprem bölgesinde

Kayserili gönüllü hekimler deprem bölgesinde

5
Kayseri'de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

Kayseri’de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

6
Kayseri'de büyük deprem paniği

Kayseri'de büyük deprem paniği

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MSÜ ve e-YDS İngilizce sınavları ertelendi

MSÜ ve e-YDS İngilizce sınavları ertelendi

Genç Kızılay Kayseri, depremzede çocuklara moral oluyor

Genç Kızılay Kayseri, depremzede çocuklara moral oluyor

DAHA FAZLA
Kara avcılığı ülke genelinde durduruldu

Kara avcılığı ülke genelinde durduruldu

Depremde Eski sanayi de sallandı

Depremde Eski sanayi de sallandı

Kayserili öğretmenin ailesi depremde hayatını kaybetti

Kayserili öğretmenin ailesi depremde hayatını kaybetti

Büyükkılıç: 'Kayseri Büyükşehir, deprem bölgesinde temizlik çalışmalarına devam ediyor'

Büyükkılıç: 'Kayseri Büyükşehir, deprem bölgesinde temizlik çalışmalarına devam ediyor'

Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Özdemir: 'Süslü binalardan daha çok, sağlam binalara yerleşmeliyiz'

Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Özdemir: 'Süslü binalardan daha çok, sağlam binalara yerleşmeliyiz'