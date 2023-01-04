NEVÜ'lü öğrenciler Erciyes Dağı gezisine katıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu (AGS-MYO) öğrencilerine yönelik Kayseri İli Erciyes Dağı'na gezi düzenlendi.

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  • 04.01.2023 13:50
  • Güncelleme: 05.01.2023 09:35
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NEVÜ'lü öğrenciler Erciyes Dağı gezisine katıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu (AGS-MYO) öğrencilerine yönelik Kayseri İli Erciyes Dağı’na gezi düzenlendi.

NEVÜ Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu tarafından güz dönemi final sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik ‘Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler’ dersi çerçevesinde moral ve motivasyon olması amacıyla Erciyes Dağı’na gezi düzenlendi. Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokul Müdürü Öğr. Gör. Bahadır Cem Erdem ve hocalar eşliğinde gerçekleştirilen gezide öğrencilere bulutları delen zirvesi, tepesinden eksik olmayan karı ile Kayseri’nin sembolü, İç Anadolu Bölgesi’nin birinci ve Türkiye’nin ise 5. büyük dağı unvanına sahip olan Erciyes Dağı hakkında bilgi verildi.

Hem kış turizmi, hem de dağ tırmanışı ve yayla turizmi bakımından yılın her döneminde ziyaretçi akınına uğrayan Erciyes Dağı gezisine katılan öğrenciler, sınav döneminde kendilerine moral ve motivasyon olması amacıyla düzenledikleri gezi dolayısıyla okul yönetimine teşekkür etti.

İHA

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