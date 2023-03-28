NEVÜ'lü Uluslararası öğrenciler, gönül sofrasında buluştu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, NEVÜ'de eğitim gören dünyanın farklı coğrafyalarından uluslararası öğrencilerle gönül sofrasında buluştu.

PAYLAŞ
  • 28.03.2023 14:05
  • Güncelleme: 28.03.2023 14:05
  • 4
NEVÜ'lü Uluslararası öğrenciler, gönül sofrasında buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, NEVÜ’de eğitim gören dünyanın farklı coğrafyalarından uluslararası öğrencilerle gönül sofrasında buluştu.

Nevşehir Uluslararası Öğrenci Derneği (NUDER) tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de eğitim gören uluslararası öğrenciler için iftar programı düzenlendi. Programa; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir Uluslararası Öğrenci Derneği (NUDER) Başkanı Faruk Kahriman ve yönetim kurulu üyeleri, Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (NEVÜ TÖMER) Müdürü Doç. Dr. Ramazan Şimşek, NEVÜ’de eğitim gören uluslararası öğrenciler katıldı.

Dünyanın farklı coğrafyalarından gelen uluslararası öğrencilerle aynı gönül sofrasında iftar yapmaktan duyduğu memnuniyeti de dile getiren Rektör Aktekin, “Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’ün belirlediği ’Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler’ arasında ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi’ alanında ihtisaslaşan üniversite olarak, yine YÖK’ün ve üniversitemizin belirlediği uluslararasılaşma hedefleri istikametinde tüm öğrencilerimizle birlikte siz değerli öğrencilerimizin eğitimlerine büyük önem veriyoruz. Ayrıca sizlerin sosyo-kültürel olarak gelişimlerinize katkıda bulunacak her türlü faaliyetleri de önemsiyoruz. Bunun için de biz üniversite olarak devletin tüm kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte her daim sizlerin yanındayız. Şu anda üniversitemizde Suriye, Azerbaycan, Afganistan, Türkmenistan, Özbekistan, İran, Somali, Mısır, Hollanda, Filistin, Pakistan, Cezayir, Etiyopya ve Bangladeş gibi 52 farklı dünya coğrafyasından toplam 648 uluslararası öğrencimiz öğrenim görmekte. Diğer taraftan bu uluslararası öğrencilerimiz üniversitemiz Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (NEVÜ TÖMER)’de Türkçe öğrenirken, bir taraftan ise lisans ve ön lisans programlarında yükseköğrenimlerini sürdürüyorlar.

Bu vesileyle bugün bizleri bu gönül sofrasında bir araya getiren başta Nevşehir Uluslararası Öğrenci Derneği (NUDER) Başkanı Faruk Kahriman olmak üzere emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ederken, Ramazan ayının tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

NUDER Başkanı ve öğrencilerin de her daim kendilerine vermiş oldukları desteklerinden dolayı Rektör Aktekin ve yönetimine teşekkür ettiği gönül sofrasında iftarını Uluslararası öğrencilerle birlikte iftarlarını açan Rektör Aktekin ayrıca kendileriyle bir süre sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Büyüksimitci: '200 bine yakın şirketimiz depremden olumsuz etkilendi'

Büyüksimitci: '200 bine yakın şirketimiz depremden olumsuz etkilendi'

Kütüphaneler Haftası'nda Talas bambaşka

Kütüphaneler Haftası'nda Talas bambaşka

Talas'ta Ramazan denetimleri

Talas'ta Ramazan denetimleri

Yeni Mahalle'de 4 bin 500 kişilik iftar coşkusu

Yeni Mahalle'de 4 bin 500 kişilik iftar coşkusu

Yamula Barajı, Türkiye'nin su sporları merkezi olma yolunda

Yamula Barajı, Türkiye'nin su sporları merkezi olma yolunda

Kayseri'den Deprem Bölgesinde 322 sağlık Çalışanı görev yaptı

Kayseri'den Deprem Bölgesinde 322 sağlık Çalışanı görev yaptı

Çok Okunanlar
1
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

2
'Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir'

“Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir”

3
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

4
'Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir'

“Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir”

5
Dede Göç'e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

Dede Göç’e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

6
Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Talas'ta market ve fırınlara ramazan denetimi

Talas’ta market ve fırınlara ramazan denetimi

Büyükşehir'in 'İstikbal İstiklale Ses Veriyor' yarışmasının ödülleri sahiplerini buluyor

Büyükşehir'in 'İstikbal İstiklale Ses Veriyor' yarışmasının ödülleri sahiplerini buluyor

DAHA FAZLA
Rektör Altun'dan Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı personeline teşekkür ziyareti

Rektör Altun'dan Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı personeline teşekkür ziyareti

Şahin'den Kayseripark'taki kaçak inşaata tepki

Şahin'den Kayseripark'taki kaçak inşaata tepki

Talas Mevlana ile Cumhuriyet Meydanı Tramvay Hattı Test Sürüşü 1 Mayıs'ta

Talas Mevlana ile Cumhuriyet Meydanı Tramvay Hattı Test Sürüşü 1 Mayıs'ta

3 Ayrı Dosyadan Aranan Uyuşturucu Taciri Yakalandı

3 Ayrı Dosyadan Aranan Uyuşturucu Taciri Yakalandı

Kaçak Sigara ve Tütün Operasyonu: 4 Gözaltı

Kaçak Sigara ve Tütün Operasyonu: 4 Gözaltı