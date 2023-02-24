NEVÜ'lü yabancı uyruklu öğrencilerden Rektör Aktekin'e taziye ziyareti

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Uluslararası Öğrenciler Birliği Kulübü öğrencileri, Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin’i ziyaret ederek taziye dileklerinde bulundu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrenci kulüplerinden NEVÜ Uluslararası Öğrenciler Birliği Kulüp Başkanı Muhibullah Samedi Afganistan, Kırgızistan, Mısır, Sudan ve Nijer uyruklu uluslararası öğrencilerden oluşan Kulüp Yönetimi ve üyeleri, NEVÜ Uluslararası Öğrenciler Birliği Kulübü Akademik Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Engin Eyceyurt ve NEVÜ Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Tahiroğlu eşliğinde NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’i makamında ziyaret etti. Kulüp Başkanı Muhibullah Samedi ve öğrenciler ziyaretlerinde depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlar, NEVÜ’lü öğrenci arkadaşları ve personel yakınları için üzüntülerini dile getirerek Rektör Aktekin’e taziye dileklerinde bulundu. Depremde yaralananlara da acil şifalar dileyen öğrenciler, ayrıca kendi ülke devletlerinin ve insanlarının da Türkiye’nin acısını gönülden paylaşarak maddi ve manevi yardımlarda bulunduklarını ve yardımlaşmanın devam ettiğini belirttiler.

Böylesi acılı bir dönemde anlamlı ziyaretlerinden dolayı öğrencilere teşekkür eden Rektör Aktekin, dayanışma ve yardımlaşma ile bugünleri de hep birlikte atlatacaklarını söyledi. Aktekin; "Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerde birçok canımızı kaybettik. Hayatını kaybedenler içerisinde üniversitemizde eğitim gören öğrencilerimiz, akademik ve idari personellerimizin yakınları ile birlikte öğrencilerimizin yakınları da bulunmakta. Şahsım ve üniversitem adına depremde hayatını kaybeden tüm insanlarımıza bir kez daha Cenab-ı Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı, yaralı depremzedelerimize de acil şifalar diliyorum. İnşallah bugünleri devlet ve millet olarak hep birlikte dayanışma ve yardımlaşma içerisinde atlatacağız” dedi.