NEVÜ Niğde Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı'nda

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), ikincisi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından koordine edilen 'Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı'na katıldı.

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  • 08.05.2023 16:00
  • Güncelleme: 08.05.2023 16:00
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NEVÜ Niğde Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı'nda
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), ikincisi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından koordine edilen ‘Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı’na katıldı.

Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından, üniversite adayı gençlerin hem üniversiteleri daha yakından tanıyabilmeleri hem de doğru tercih yapabilmelerine katkı sağlamak amacıyla ilki Kayseri’de düzenlenen ‘Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarları’ Niğde ile devam ediyor. Niğde Belediye Başkanlığı önü Şehit Ömer Halisdemir Meydanı’nda düzenlenen Tanıtım ve Tercih Fuarı’nın açılışı, Niğde Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, protokol üyeleri , okul yöneticileri, öğrenciler ve katılımcılar eşliğinde gerçekleştirildi. Açılış ardından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi’nin stantlarını ziyaret eden protokol üyeleri, stant görevlilerinden bilgi aldı.

NEVÜ Tanıtım ve Tercih Standına Yoğun İlgi

Alanında uzman personel ile fuarda yerini alan NEVÜ tanıtım standına üniversite adayı gençler ve alileri yoğun ilgi gösterdi. Standı ziyaret eden üniversite adayı gençler ve ailelerine Nevşehir merkez yerleşke ile birlikte ilçelerdeki toplam 8 kampüste; 10 Fakülte, 9 Meslek Yüksekokulu, 1 Yüksekokul, 4 Enstitü, 19 Araştırma Merkezi, 57 Öğrenci Kulübü ve 12 Öğrenci Topluluğu bulunan, gelişmiş akademik ve fiziki alt yapısı, nitelikli akademik kadrosu, geniş ölçekli bölüm ve programları, kendi alanında Türkiye’nin önde gelen Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları, sosyal tesisleri ve barınma imkanları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

İHA

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