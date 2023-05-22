NEVÜ'ye akademisyen ataması yapıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Edebiyat Fakültesi'nde Dr. Öğr. Üyesi kadrosunda görev yaparken, doçentlik sınavını başarı ile tamamlayan Doç. Dr. Savaş Maraşlı, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin Başkanlığında yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar uyarınca Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Türk ve İslam Sanatı Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atandı.

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  • 22.05.2023 17:11
  • Güncelleme: 22.05.2023 17:11
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NEVÜ'ye akademisyen ataması yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Edebiyat Fakültesi’nde Dr. Öğr. Üyesi kadrosunda görev yaparken, doçentlik sınavını başarı ile tamamlayan Doç. Dr. Savaş Maraşlı, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin Başkanlığında yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar uyarınca Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Türk ve İslam Sanatı Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atandı.

Üniversite yönetimi olarak üniversitenin akademik kadrosunu güçlendirmeye devam ettiklerini söyleyen Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, ataması yapılan Doç. Dr. Savaş Maraşlı’ya yeni unvan ve görevlerinin hayırlı olmasını diledi. Aktekin, “Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi’ alanında ihtisaslaşan üniversite olarak belirlediğimiz hedefler istikametinde üniversitemiz bünyesinde yeni açtığımız ve açmayı planladığımız bölüm ve programlarımızın yanı sıra akademik kadromuzu da güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen kadro dâhilinde üniversitemizin Fen Edebiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi kadrosunda görev yapan ve doçentlik sınavını başarı ile tamamlayan Doç. Dr. Savaş Maraşlı’nın doçentlik kadrosuna atamasını gerçekleştirdik.

Şahsım ve üniversitem adına kendilerine görevlerinin hayırlı olmasıyla birlikte, özverili çalışmalarının bundan sonra da artarak devam etmesini diliyorum” dedi.

İHA

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