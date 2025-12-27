Nevzine Dünyaya Açıldı: Uluslararası Öğrencilere Kayseri'den Lezzet Köprüsü

​Farklı ülkelerden gelen uluslararası öğrenciler, bu özel ders için KAYMEK mutfak atölyelerinde bir araya geldi. Akademinin öğrencileri, Kayseri'nin simgelerinden olan geleneksel tatlısı Nevzine yapımını usta şefler eşliğinde uygulamalı olarak deneyimledi.

Öğrenciler, Nevzine'nin hazırlanışının her aşamasında yer alarak, yöresel malzemelerle (tahin, ceviz, un vb.) hamur yoğurma, pişirme ve şerbetleme süreçlerini öğrendiler. Bu uygulamalı ders, Türk mutfağının inceliklerini ve yöresel lezzetleri uluslararası alana taşıyan kültürel bir etkileşim sağladı.

Başkan Ali Dursun: "Kültürel Entegrasyonun En Lezzetli Örneği"

​Etkinliğin önemine dair bir değerlendirmede bulunan Medeniyetin Burçları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dursun, şunları kaydetti:

​"Akademi olarak temel misyonumuz; uluslararası öğrencilerimizin akademik vizyonunu genişletirken, aynı zamanda onlara medeniyetimizin ve Anadolu'muzun zengin kültürel miras kapılarını aralamaktır. Kayseri Mutfağı dersi de bu kültürel entegrasyonun en lezzetli örneğidir. KAYMEK ile sadece bu ders için kurduğumuz iş birliği sayesinde, Kayseri'nin Nevzine gibi özel lezzetlerinin, farklı kültürlerden gelen gençlerimiz aracılığıyla adeta dünyaya açıldığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Öğrencilerimiz, sadece ders dinlemiyor; bizzat deneyimleyerek güçlü bağlar kuruyor."

Kültürler Arası Lezzet Durağı

​İran, Bangladeş, Kırgızistan ve Gana gibi pek çok farklı ülkeden öğrencinin katıldığı etkinlikte, Nevzine yapımı tamamlandıktan sonra keyifli anlar yaşandı. Öğrenciler, kendi elleriyle yaptıkları tatlıyı denemekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

​Kayseri Mutfağı dersine özel olarak kurulan bu iş birliği, YTB ve "Medeniyetin Burçları" Uluslararası Öğrenci Akademisi'nin, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanında kültürel ve sosyal entegrasyonuna verdiği önemi bir kez daha gösteren başarılı bir etkinlik oldu.