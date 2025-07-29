Newyork Times'e göre Gazze'de Açlığın Nedeni

Gazze'de açlığa neden olan şey nedir?

BM Dünya Gıda Programı geçen hafta, Gazze nüfusunun neredeyse üçte birinin üst üste birkaç gün boyunca yemek yemediğini açıkladı. Açlık ve yetersiz beslenme, büyük ölçüde İsrail'in Mart ve Mayıs ayları arasında yardımları engelleme kararı ve bu ablukayı sona erdirme şekliyle bağlantılı.

Mart ayına kadar, gıda yardımları çoğunlukla Birleşmiş Milletler gözetiminde, insanların yaşadıkları yerlere yakın yüzlerce noktadan dağıtılıyordu. Mayıs ayı sonundan bu yana ise yardımlar, Gazze'deki çoğu Filistinli için ancak kilometrelerce İsrail askeri hattından yürüyerek ulaşılabilen, özel yükleniciler tarafından işletilen birkaç noktadan sağlanıyor.

Birleşmiş Milletler'e göre, İsrail askerleri bu güzergahlarda yürüyen kalabalıkları kontrol altına almak için yüzlerce kişiyi vurarak öldürdü ve çoğu zaman günlük yiyecek arayışını ölümcül bir tuzağa dönüştürdü.

Söz konusu yerler, Gazze'nin orta ve güney kesimlerinde, İsrail askeri kontrolü altındaki bölgelerde bulunuyor. Filistinliler, buralara ulaşmak için genellikle kilometrelerce yürümek zorunda kalıyor. Yiyecekleri tükenmeden önce varmak için genellikle gece yola çıkıyorlar.

Bu durum, Gazze'nin harap olmuş arazisinde, genellikle görüşün zayıf olduğu gece saatlerinde, büyük kalabalıkların kaotik bir şekilde hareket etmesine yol açtı. Görgü tanıkları, röportajlarda, bazen arbedeler çıktığını veya insanların belirlenen rotadan çıktığını söyledi. Bu huzursuzluğa yanıt olarak İsrail askerleri, son iki ayda bölgelere giden yollarda kalabalığa defalarca ateş açtı ve yüzlerce kişiyi öldürdü.

BM yardım gönderiyor mu?

Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşları aylardır engelleyen İsrail, şimdi de Hamas'ın kontrolündeki bölgelere kendi konvoylarını göndermelerine izin veriyor. Hatta İsrail, Birleşmiş Milletler'i teslimatlarını yeterince hızlı artırmamakla eleştiriyor.

BM yetkilileri, İsrail kısıtlamalarının, kamyonların yüklenmesini ve aktif bir savaş bölgesinden geçişlerinin koordinasyonunu zorlaştırdığını söylüyor. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, geçen hafta yayınladığı bir brifing notunda, kamyonların İsrail kontrolündeki büyük bir sınır bölgesine girip çıkması ve orada yiyecek yüklemesinin ortalama 20 saat sürdüğünü belirtti.

Gazze'deki kanunsuzluk, Birleşmiş Milletler'in yardım dağıtımını da zorlaştırıyor. Konvoyları sık sık binlerce çaresiz Filistinliyle karşılaşıyor ve bazıları kamyonları yağmalıyor. İsrail ordusu, BM konvoylarını yağmalamaya çalışan kalabalığa bazen ateş açarak , yiyecek dağıtımının tehlikelerini ve karmaşıklığını artırıyor.

(Newyork Times Çeviri: Hakan TOPUZOĞLU)

