Neye İhtiyaç Varsa Bölgeye O Gönderiliyor

Talas Belediyesi, depremin ilk gününden itibaren deprem bölgesinde neye ihtiyaç varsa onu göndermeye devam ediyor.

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  • 14.02.2023 11:10
  • Güncelleme: 14.02.2023 13:39
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Neye İhtiyaç Varsa Bölgeye O Gönderiliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi, depremin ilk gününden itibaren deprem bölgesinde neye ihtiyaç varsa onu göndermeye devam ediyor.

Güney ve güneydoğuda 10 ili kapsayan iki büyük depremin ardından harekete geçen Talas Belediyesi, gerek deprem bölgesinde gerekse de Talas’ta yürüttüğü çalışmalar ile afetzedelerin yanında olmaya devam ediyor. Bu çerçevede Kayseri Çölyakla Yaşam Derneği’nin Kahramanmaraş’ta tespit ettiği ailelere 250 koli glütensiz gıda gönderildi. Bununla beraber yine tespit edilen ihtiyaç listesi doğrultusunda 150 soba ve 25 ton odun bölgeye ulaştırıldı. Öte yandan bölgeye Kayseri belediyeleri olarak gönderilen 20 çöp kamyonuna ilave olarak Talas Belediyesi 2 adet çöp kamyonunu da Hatay’a sevk etti.

Talas Belediyesi, depremin meydana geldiği andan itibaren bölgeye arama kurtarma görevlileri ile depremzedelerin ihtiyaçları için 3 mobil mutfak ve çay ikram aracının yanı sıra 30 kişilik arama kurtarma ve lojistik destek ekibi göndermişti

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İHA

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