Niğde altyapı hizmetlerinde altın çağını yaşıyor

Niğde Belediyesi Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Müdürlüğü 14 bin metre kanalizasyon, 7 bin 482 metre yağmur suyu, 13 bin 380 metre içme suyu hattını yeniledi.

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  • 19.12.2022 12:45
  • Güncelleme: 19.12.2022 12:45
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Niğde altyapı hizmetlerinde altın çağını yaşıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde Belediyesi Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Müdürlüğü; 14 bin metre kanalizasyon, 7 bin 482 metre yağmur suyu, 13 bin 380 metre içme suyu hattını yeniledi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir yazılı açıklamasında; Niğdelilerin daha sağlıklı suya kavuşmalarını sağlamak için asbest içeren su hatlarını yeni nesil sağlıklı borularla değiştirdiklerini belirtti. Halkı temiz su ile buluşturmak için altyapı hizmetlerini geliştirdiklerini, ihtiyaç duyulan tüm noktalarda çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Özdemir şunları kaydetti;

"Çalışmalarımızdaki ana felsefemiz, uzun yıllar kullanılacak bir hizmeti ortaya koymaktır. Alt yapı hizmetleri, üst yapı hizmetlerinin olmazsa olmazıdır. Ekiplerimiz bir bölgeye girdikleri vakit orada en ince ayrıntıları ile çalışmalarını gerçekleştirirler. İnşallah şehrimizin her noktasında bu çalışmalarımız devam edecekler. Şu an için çoğu noktada yarım asırdan fazla kullanılacak ekipmanlarla çalışıyoruz. Bizim derdimiz bugünü kurtarmak değil yarınlara daha sağlıklı daha yaşanılabilir bir şehir bırakmaktır."

Ekipler; 2022’de 14 bin metre kanalizasyon, 7 bin 482 metre yağmur suyu, 13 bin 380 metre içme suyu hattını yeniledi, 329 rögar yükseltme işlemi yaptı.

İHA

Kayseri Gündem
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