Nigde Anadolu FK'da hedef 3 Puan

TFF 3. Lig 3. Grupta Pazar Günü Sapanca Gençlikspor ile karşılaşacak olan Niğde Anadolu FK’da hedef 3 puan.

Skor üretmekte zorluk yaşadıklarını ancak bunun üstesinden gelebilecek kalitede olduklarını söyleyen Kulüp Antrenörü Berkcan Biratan, Pazar günü oynanacak maça hazır olduklarını ifade etti. Antrenör Biratan; "İstediğimiz zaman iyi sonuçlar alabildiğimizi Türkiye Kupası eşleşmelerinde gösterdik. Ancak ligde skor üretmekte ve 3 puan almakta sıkıntı çekiyoruz. Bunun neticesinde de ligde son sırada bulunuyoruz. Geçmişi düşünmek için artık çok geç, çünkü geçmişi değiştiremeyiz. Önümüzde deplasmanda oynayacağımız Sapanca Gençlikspor maçı var” dedi.

Sapanca Gençlikspor maçı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Biratan; "Sapanca Gençlikspor şuan ligde 7. sırada bulunuyor ve play-off için mücadele ediyor. Ama biz takım olarak istediklerimizi sahaya yansıtabilirsek Sapanca Gençlikspor takımını yenebilecek güçteyiz. Buna inanıyorum. Devre arasına girmeden oynayacağımız son maçta her zamanki gibi hedef 3 puan" diye konuştu.