Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

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  • 08.03.2023 16:04
  • Güncelleme: 08.03.2023 16:04
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Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Emeğin, sevginin, fedakarlığın ve mücadelenin sembolü, insanlığın ilk öğretmeni, şefkat ve merhametin kalbi kadınlarımızın, Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyan Başkan Özdemir; mesajında kadına karşı şiddetin en büyük insanlık suçlarından birisi olduğunun altını çizerek, kadınlarımızın her daim el üstünde tutulması gerektiğini ifade etti.

Başkan Özdemir mesajında, “Geçmişten günümüze uzanan büyük tarih çizgisinde insanlığın varoluşu kadınların emeği ve sevgisi ve merhameti ile gerçekleşmiştir. Kadınlar her şeyden önce annelerimiz olarak sebebi hayatlarımızdır. Bütün toplumlarda kadınlar sosyal dokunun temel taşı, kültür varlıklarımızın taşıyıcıları, medeniyetin üreticileri ve sürdürücüleri olmuşlardır. İnsanın şahsiyetinin oluştuğu aile içinde kadın önemli bir faktördür. Kadınlarımız tarih boyunca cephe hattında ve cephe gerisinde vatanımızı gözlerini kırpmadan savunmuşlar ve tarihe silinmez izler bırakmışlardır. Erzurum tabyalarını savunmak için beşikte bebeğini bırakıp giden Nene Hatun bu kahramanlığın simgeleşmiş halidir. Kutlu medeniyetimize asla yakışmayan ve bir insanlık suçu olan kadına şiddet olgusu kamu vicdanını derinden incitmektedir. Kadınlarımıza yönelik haksız ve adaletsiz tavırlara karşı olmak insan olmanın bir gereğidir. Çünkü onlar bizim annelerimiz, eşlerimiz, kız evlatlarımız, kız kardeşlerimizdir. Mevcut tüketim kültürünün kadınları bir metaya dönüştürmesine karşı çıkarken kadın bedeni üzerinden kurgulanan popüler kültürün yıkımlarına karşı aile kavramını muhafaza etmenin gerekliliği iyice ortaya çıkmıştır. Tüm bu duygu ve düşüncelerle; vatanımızın bekası için şehit olan tüm kadınlarımızı şükranla yad ediyorum. Şiddetin kurbanı olarak hayatlarını kaybeden kadınlarımıza Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Başta şehit ve gazi anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü içtenlikle kutluyorum.” dedi.

İHA

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