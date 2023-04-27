Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürü Özmen'e 'Üstün Fedakârlık Madalyası'

Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürü Bayram Özmen Niğde İtfaiyesi'nin 6 Şubat depreminde göstermiş olduğu gayretinden dolayı Üstün Fedakrlık Madalyası ve Nişanı aldı.

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  • 27.04.2023 15:06
  • Güncelleme: 27.04.2023 15:06
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Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürü Özmen'e 'Üstün Fedakârlık Madalyası'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürü Bayram Özmen; Niğde İtfaiyesi’nin 6 Şubat depreminde göstermiş olduğu gayretinden dolayı Üstün Fedakârlık Madalyası ve Nişanı aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 6 Şubat depremlerinde fedakârlık gösteren yerli ve yabancı arama kurtarma ekiplerine Üstün Fedakârlık Madalyası ve Nişanı takdim edildi. 6 Şubat depremlerinde fedakârlık gösteren yerli ve yabancı arama kurtarma ekiplerine Üstün Fedakârlık Madalyası ve Nişanı takdim töreni Beştepe Cumhurbaşkanlığı külliyesinde yapıldı. Törende deprem bölgelerinde arama kurtarma faaliyeti yapan 218’i Türk, 116’sı yabancı 334 kişi Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası ve Nişanı aldı. Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürü Bayram Özmen de törene katılarak Niğde Belediyesi adına Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Fedakârlık Madalyasını aldı.

"Arkadaşlarımızın başarısından dolayı çok mutluyuz" diyen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Deprem felaketinin olduğu ilk günden bu zamana kadar görevli arkadaşlarımız hep sahadaydı. En yüksek fedakârlık için belediye personellerimiz gözünü kırpmadan göreve koştu. Bugün de bu gayretlerin ödüllendirildiğini görmek bizi çok mutlu etti. İtfaiye Müdürümüz Bayram Özmen’i tebrik ediyor, onun şahsında tüm arkadaşlarımıza verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Allah bir daha ülkemize böyle bir acı yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

İHA

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