Niğde Belediyesi Kayabaşı Kütüphanesini açtı

Niğde'de Kütüphaneler Haftası'nda Kayabaşı Halk Kütüphanesi hizmete girdi.

PAYLAŞ
  • 27.03.2023 17:05
  • Güncelleme: 27.03.2023 17:05
  • 27
Niğde Belediyesi Kayabaşı Kütüphanesini açtı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’de Kütüphaneler Haftası’nda Kayabaşı Halk Kütüphanesi hizmete girdi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Belediyesi Ek Hizmet Binasının giriş katının kütüphane olarak kullanılacağını söyledi. Kütüphanenin yer tahsisini ve tefrişatını belediyenin yaptığını ifade eden Özdemir, "Burası geçmişte kütüphaneymiş ama çok verimli kullanılmamış. Bundan sonra yeni nesil kütüphane olarak verimli bir şekilde kullanılacak. Eski kütüphane anlayışını bir kenara bırakıyoruz. Burayı 24 saat açmayı planlıyoruz. Gençlerimize çay, kahve ikramı sunacağız. Talep olursa ramazanda sahura kadar açıp sahur ikramını da yapmak istiyoruz, talebe bakacağız. Daha sonrasında da gece çorba ikramıyla, kahvesiyle, çayıyla uzun süre gençlerimizi biz burada misafir etmek istiyoruz. Üst katta biz çalışacağız ve gençlerle bir arada olacağız. Yıl sonuna kadar 6 kütüphaneyi daha açmayı planlıyoruz" dedi.

İl Kültür Müdürü İsmail Tecimer ise kütüphanenin 300 metrekarelik alanda hizmet vereceğini aktararak, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız olarak ilk etapta 6 bin 500 kitabı sergileyeceğiz ve okuyucularımızın hizmetine sunacağız. İlerleyen zamanlarda güncellenerek devam edecek. Aynı anda 84 kişinin bir anda hizmet alabileceği bir semt kütüphanesidir burası" ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas'ın ramazan etkinlikleri bu kez depremzede çocuklar için

Talas'ın ramazan etkinlikleri bu kez depremzede çocuklar için

Ürgüp'te mevlit programı düzenlenecek

Ürgüp'te mevlit programı düzenlenecek

Başkan Palancıoğlu, Adıyaman'da depremzedelerle iftar sofrasında buluştu

Başkan Palancıoğlu, Adıyaman'da depremzedelerle iftar sofrasında buluştu

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 'Ramazan' heyecanı

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 'Ramazan' heyecanı

Zamantı Irmağı kuraklıkla karşı karşıya

Zamantı Irmağı kuraklıkla karşı karşıya

Meteoroloji'den kar, fırtına ve don uyarısı

Meteoroloji'den kar, fırtına ve don uyarısı

Çok Okunanlar
1
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

2
'Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir'

“Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir”

3
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

4
'Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir'

“Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir”

5
Dede Göç'e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

Dede Göç’e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

6
Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Değeri 3 buçuk milyon liralık otomobil ele geçirildi

Değeri 3 buçuk milyon liralık otomobil ele geçirildi

Başkan Çolakbayrakdar vatandaşlarla iftar yaptı

Başkan Çolakbayrakdar vatandaşlarla iftar yaptı

DAHA FAZLA
Kayseri polisinden oto farelerine operasyon: 3.5 milyon TL değerinde 13 oto ele geçirildi

Kayseri polisinden oto farelerine operasyon: 3.5 milyon TL değerinde 13 oto ele geçirildi

Akmermer: 'Deprem bölgesindeki dönmeyen çeklerle ilgili çalışma bekliyoruz'

Akmermer: 'Deprem bölgesindeki dönmeyen çeklerle ilgili çalışma bekliyoruz'

Benzine zam kesinleşti

Benzine zam kesinleşti

Kayseri'de tartıştıkları şahsı silahla öldüren sanıkların yargılanmasına başlandı

Kayseri'de tartıştıkları şahsı silahla öldüren sanıkların yargılanmasına başlandı

Deprem sonrası insanların yastık altı tasarrufları yön değiştirdi

Deprem sonrası insanların yastık altı tasarrufları yön değiştirdi