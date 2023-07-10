Niğde Belediyesi'nden 2 Günde Akıllı Kavşak Çalışmasını Bitirdi

Niğde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Ekipleri iki gün içinde İmam Hatip Meydanındaki akıllı kavşak çalışmasını bitirdi.

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  • 10.07.2023 16:46
  • Güncelleme: 10.07.2023 16:46
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Niğde Belediyesi'nden 2 Günde Akıllı Kavşak Çalışmasını Bitirdi
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Niğde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Ekipleri iki gün içinde İmam Hatip Meydanındaki akıllı kavşak çalışmasını bitirdi.

Niğde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, İmam Hatip Meydanı’nda bulunan akıllı kavşak çalışmasını hızlı bir şekilde tamamladı. Rekor sürede bitirilen kavşak, trafiğe açılarak vatandaşların kullanımına sunuldu. Belediye Başkanı Emrah Özdemir çalışmaları yakından takip etti ve sürekli olarak incelemelerde bulundu. İmam Hatip Meydanı’nda bulunan kavşak, artan trafik yoğunluğu nedeniyle sıkıntı oluyordu. Bu nedenle belediye tarafından akıllı kavşak projesi hayata geçirildi. Fen İşleri Müdürlüğü ve Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Ekipleri, gece gündüz demeden çalışarak kavşağın yenilenmesini gerçekleştirdi. Yolların ve altyapının düzenlenmesi, trafik ışıklarının kurulması ve yayalar için güvenli geçiş alanlarının oluşturulması gibi çalışmalar proje çerçevesinde hayata geçirildi. Bu hızlı çalışma sayesinde trafik akışı düzene girdi ve sürücülerin yaşadığı sıkıntılar sona erdi. Fen İşleri Müdürlüğü ve Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, kavşak çalışmasının planlanan süreden önce bitirilmesi için gece gündüz demeden çalıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda kavşakta yeni düzenlemeler yapıldı ve yayalar için de güvenli geçiş alanları oluşturuldu. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; bu hızlı çalışmanın sürücülerin ve vatandaşların memnuniyetini artırdığını belirtti.

Yapılan çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlanması hem sürücülerin hem de yayaların yaşadığı sıkıntıları azalttı. Vatandaşlar, kavşağın trafiğe açılmasının ardından daha rahat ve güvenli bir şekilde seyahat etmeye başladı. Başkan Özdemir; ekiplerin bu hızlı ve başarılı çalışmalarından dolayı memnuniyetini dile getirdi ve ekiplere teşekkür etti. Ayrıca İmam Hatip Meydanı’ndaki akıllı kavşak çalışmasının rekor bir sürede tamamlanması, Niğde Belediyesi’nin etkin ve başarılı bir şekilde çalıştığının bir kanıtı oldu.

İHA

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