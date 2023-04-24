Niğde Belediyesi'nden 23 Nisan programı

Niğde Belediyesince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 23 Nisan Çocuk Sirki etkinliği düzenledi.

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  • 24.04.2023 14:01
  • Güncelleme: 24.04.2023 14:01
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Niğde Belediyesi'nden 23 Nisan programı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde Belediyesince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "23 Nisan Çocuk Sirki" etkinliği düzenledi.

Niğde Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda, çocuklar, yılan, kukla, illüzyon ve palyaço gösterileriyle eğlendi. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, çocukların yüzlerinin gülmesi için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti. Niğde Belediyesi Kültür Merkezi’nde çocukların rol alacağı tiyatro gösterileri, sanat ve müzik faaliyetleri yapılacağını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Niğde Belediyesi her şeyiyle sizlere ait. Çocuklarımıza güzel bir gelecek ve şehir bırakmak için elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. Bu emaneti de çocuklarımıza devredeceğiz. Atatürk de ’gelecek gençlerindir’ demiş, ülkeyi ve cumhuriyeti gençlere, çocuklara emanet etmiştir. Biz de aldığımız bu emaneti en iyi şekilde çocuklarımıza bırakacağız. Çocuklarımız da Türkiye Cumhuriyeti’ni çok daha iyi noktaya götüreceklerdir."

İHA

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