Niğde Belediyesi'nden 6.Kitap Fuarı

Niğde Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Kitap Fuarı, kitapseverler için kapılarını açıyor.

Niğde Belediyesi tarafından organize edilecek olan fuar 27 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Fuara katılan yayınevleri, geniş bir kitap yelpazesi sunacak ve okuyucuların ilgisini çekecek pek çok farklı türde kitabı sergileyecekler. Fuarda yazarlar da eserlerini tanıtacak ve okurlarıyla buluşacaklar. 27 Ekim Cuma ve 5 Kasım Pazar günü arasında 10 gün sürecek fuara, 120 yayınevi ve 51 yazar katılırken 19 yazarın imza ve söyleşi programı olacak. Kitapseverler Kitap Fuarını saat 10.00-21.00 arasında ziyaret edebilecek.

FUAR 10 GÜN SÜRECEK

Fuarla ilgili bir açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Belediyemiz tarafından düzenlenecek olan 6. Kitap Fuarı, 27 Ekim Cuma günü başlayacak ve 05 Kasım Pazar gününe kadar sürecek. Fuar, Cumhuriyet Meydanı’nda, Grand Otel yanında bulunan alanda gerçekleştirilecek. Fuara, 120 yayınevi ve toplamda 51 yazar katılım sağlayacak. Ziyaretçiler, fuar boyunca kitapları inceleyebilecek, yazarlarla tanışma ve imza alma fırsatı bulabilecekler. Ayrıca, 19 yazarın da imza ve söyleşi programı düzenlenecek. Bilindiği üzere kitap fuarları, okuma kültürünün geliştirilmesi ve kitap severlerin bir araya gelmesi için önemli etkinliklerdir. Biz de bu fuar vesilesiyle, okuyucuların bir araya gelerek yeni kitaplar keşfetmelerine ve yazarlarla tanışmalarına imkân sağlayacağız" dedi.

FUARA ÜNLÜ YAZARLAR KATILACAK

Fuarda, Nurullah Genç, Hasan Ayaz, Merve Gülcemal, Gökçen Çatlı, Şefik Ünal, Vehbi Vakkasoğlu, Bekir Develi, Cihat Yaycı, Hayati İnanç, Fikret Eroğlu, Ayşe Kulin, Serdar Tuncer, Işıl Işık, Hatice Kübra Tongar, Ahmet Selçuk İlkan, Sinan Akyüz, Halit Ertuğrul, Füsun Önal, Saniye Bencik Kangal ve daha birçok yazar sevenleriyle buluşacak.

BAŞKAN ÖZDEMİR’DEN VATANDAŞLARA DAVET

"Niğde’mizde kültürel yatırımlara önem veriyor, şehrimize değer katan hizmetleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. “Diyen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Yaptığımız bu çalışmaları, şehrimizin kültürel gelişimine yatırım yapmanın önemli bir platformu olarak görüyoruz. Şimdiden açacağımız fuarın hepimiz için hayırlı olmasını diliyor ve tüm halkımızı fuarımıza katılmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.