Niğde Belediyesi'nden Eğitime Tam Destek

Niğde Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye seti ve okul forması hediye etti.

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  • 11.09.2023 12:54
  • Güncelleme: 11.09.2023 12:54
Niğde Belediyesi'nden Eğitime Tam Destek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye seti ve okul forması hediye etti.

Niğde Belediyesi; her yıl olduğu gibi 2023-2024 eğitim -öğretim döneminde de ihtiyaç sahibi 1500 öğrencinin kırtasiye ihtiyacını karşıladı, 200 öğrenciye de okul forması hediye etti. Sosyal Belediyecilikte örnek uygulamaların altına imza atan Niğde Belediyesi, 2023-20024 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla, ihtiyaç sahibi ailelerin, eğitim gören çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını da önemli ölçüde karşıladı. İçinde defter, kalem, silgi, cetvel gibi temel ihtiyaçların yer aldığı 1500 kırtasiye seti dağıtan Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ayrıca 200 öğrencinin de okul formasını temin ederek, ihtiyaç sahibi ailelerin eğitim harcamasına destek oldu.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ihtiyaç sahibi her ailenin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek; “Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın ve ailelerinin destekçisi olmayı sürdürüyoruz. sosyal yardım işleri müdürlüğümüzden destek alan ihtiyaç sahibi ailelerimizin, eğitim gören çocuklarının ihtiyaçlarını, her yıl olduğu gibi bu yıl da karşılıyoruz. bu çerçevede belirlediğimiz öğrencilerimize kırtasiye setlerini ve okul formalarını hediye ettik. öğrencilerimizin her zaman yanında olduk, yanında olmaya devam edeceğiz"diyekonuştu.

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İHA

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