Niğde Belediyesinden kent estetiğine büyük katkı

Niğde Belediyesi kent estetiğine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürürken kentin siluetini değiştirmeye devam ediyor.

Bu minvalde şehrin en işlek noktalarından birisi olan Postane Sokak yapılan çalışmalarla yepyeni bir görünüme kavuştu. Çalışma çerçevesinde sokak üzerindeki görüntü kirliliğinin önüne geçmek için dükkân tabelaları tek tip yapılırken dükkanlar tek renge boyandı. Bu çalışma ile şehrin en işlek sokaklarından olan Postane Sokak modern bir görünüm kazandı. Şehrin daha modern bir görünüm alması için, Aydınlık Caddesi ve Emin Erişirgil Caddesi’ndeki tüm dükkanları ve binaları tek renge boyayan Niğde Belediyesi, çalışmalarını Postane Sokağa taşıdı. Buradaki binaları tek renge boyayarak sokağı yepyeni bir görünüme kavuşturan Niğde Belediyesi’nin çalışmaları vatandaşların büyük beğenisini aldı. Sokak üzerindeki evler ve dükkanlar dışardan bakıldığı zaman nizami görüntüleri ile dikkatleri üstüne çekiyor. Tek renk ve tek tabela uygulaması ile bu sokağı dağınık ve çirkin görüntüsünden kurtardıklarını söyleyen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Postane Sokak Cephe İyileştirme Projesi ile şehrin en görünür alanlarından olan bu noktada modernleştirme çalışmalarını tamamladıklarını ifade etti.

Postane Sokağın şehrin en önemli noktalarından birisi olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Bu çalışma ile Postane Sokak’taki binaların cephelerini tek renge boyayarak kentimizin meydanı sayılan bu noktayı yepyeni bir görünüme kavuşturduk” ifadelerini kullandı. Başkan Özdemir; "Amacımız şehrimizi en güzel şekilde inşa etmek ve mutlu insanların yaşadığı bir şehre çevirmektir. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun inşallah” dedi.