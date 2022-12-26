Niğde Belediyesine 5 Milyon Liralık Hibe

Niğde Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe olarak aldığı yol süpürme aracı ile Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Göreve geldiğimizden bu zamana kadar araç filomuzu genişletmeye devam ediyoruz. Bugün de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan piyasa değeri 2.200.784 Türk Lirası olan yol süpürme aracını belediyemizin hizmetine kattık. Bize desteklerini esirgemeyen başta cumhurbaşkanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a, milletvekilimize ve bu araçların temini noktasında bize yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah kaza bela vermesin“ diyerek sözlerini tamamladı.

Sıfır atığa büyük hibe

Niğde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne sıfır atık çalışmaları çerçevesinde kullanılmak üzere Çevre Ajansı tarafından 2 milyon 780 bin Türk Lirası hibe desteğinde bulunuldu. Çevre Ajansı tarafından Sıfır Atık Projesi çerçevesinde kullanılmak üzere 2 milyon 780 bin TL’lik bir hibe desteğini şehrimize kazandırmış olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Atık Getirme Merkezlerimizle şehrimizde geri dönüşüm çalışmalarımızı yaygınlaştırıyoruz. İlçelerimizdeki okullarda, hanelerde ve iş yerlerinde ise birçok atık toplama çalışmamız hâlihazırda devam ediyor. Bir yandan da öğrencilerimizi bu çalışmalarımıza dâhil ederek çevreye ve dünyaya karşı bilinçli nesiller yetiştiriyoruz. Bu minvalde Çevre Ajansı tarafından sıfır atıkta kullanılmak üzere ilimize 2 milyon 780 bin Türk Lirası bir hibe desteğinde bulunuldu. Memleketimize hayırlı olsun” dedi