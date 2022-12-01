Niğde'de 'Kalbin Reçetesi' konferansı gerçekleştirildi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Kalbin Reçetesi' konulu konferans, Op. Dr. Salih Selman'ın sunumuyla gerçekleştirildi.

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  • 01.12.2022 09:53
  • Güncelleme: 01.12.2022 09:53
Niğde'de 'Kalbin Reçetesi' konferansı gerçekleştirildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi’nde ’Kalbin Reçetesi’ konulu konferans, Op. Dr. Salih Selman’ın sunumuyla gerçekleştirildi.

Üniversitenin de paydaş olduğu programa, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ile birlikte Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, protokol üyeleri, davetliler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan program, TÜGVA İl Temsilcisi Burak Yaşar’ın açılış konuşması, video gösterimi ve Op. Dr. Salih Selman’ın konferansı ile devam etti. ’Kalbin Reçetesi’ konferansındaki konuşmasına hayatın bir amacı olması gerektiğini ifade ederek başlayan Selman, hayatından anılar paylaşarak iş hayatında yaşadığı ilginç durumları anlattı.

Çalışmanın oldukça kıymetli olduğunu aktaran ve gençlerimizin ancak çalışarak başarılı olabileceğine işaret eden Selman konuşmasında kıssalara da yer vererek sunumunu soru cevap etkinliğinin ardından sonlandırdı. Program sonunda Op. Dr. Salih Selman’a, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu tarafından teşekkür belgesi ve hediye takdim edildi.

İHA

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