Niğde'de 'Süt Kardeşler' Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Niğde Belediyesi’nin kültürel ve sosyal etkinlikleri şehre gelen Süheyl Behzat Uygur Tiyatrosu, ’Süt Kardeşler’ tiyatro oyununu sahneledi.

Niğde Belediyesi Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluşan tiyatro oyununa Niğdeliler yoğun ilgi gösterdi. Süheyl ve Behzat Uygur’un yanı sıra birçok profesyonel tiyatrocunun rol aldığı oyun, seyirciler tarafından ayakta alkışlandı. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir yapmış olduğu konuşmada tiyatro grubuna teşekkür etti. ’Kitabını getir tiyatro biletini al’ kampanyası bu faaliyeti gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Özdemir; toplanan kitapların köy okullarına gönderileceğini söyledi. "Bundan sonraki süreçte de tiyatro, konferans ve benzeri programlara ağırlık vereceklerini belirten Başkan Özdemir, "Niğdemiz her alanda kabuklarını kırmaya devam edecek, şehrimizi bir kültür ve sanat şehri haline getireceğiz" dedi.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik unutulmaz bir gece yaşatırken seyircilerden tam puan aldı.