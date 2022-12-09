Niğde'de 1000 konutun hak sahibi için kura çekildi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 'İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi' çerçevesindeki Niğde'de inşa edilecek 1000 konutun hak sahipleri için kura çekimi gerçekleştirildi.

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  • 09.12.2022 12:23
  • Güncelleme: 09.12.2022 12:23
Niğde'de 1000 konutun hak sahibi için kura çekildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan ’İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi’ çerçevesindeki Niğde’de inşa edilecek 1000 konutun hak sahipleri için kura çekimi gerçekleştirildi.

Kültür Merkezinde yapılan kura çekimine başvuruda bulunan çok sayıda vatandaş katılırken, kura çekilişleri ise canlı yayınla vatandaşlara izletildi. Niğde Valisi Vali Mustafa Koç; cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesinde 1000 kişinin kurayla hak sahibi olduğunu belirterek, "Hak sahibi olacak vatandaşlarımız mutlu olacak, sevinecek, ilk evlerine, ilk iş yerlerine sahip olacaklar. Diğer hemşehrilerimiz de üzülmesin. Bizler hep beraber buradaki idarecilerimizle beraber, cumhurbaşkanımızın önderliğinde alanına, konusuna göre bütün bakanlarımızın desteğiyle inşallah konut ve diğer eksikleri de gidermek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kurada hak sahibi olacakları tebrik eden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise; "Bugün belki sayı yetersiz kalacak, kurada çıkmayanlar olacak, hiç üzülmeyin. Bu taleplerin hepsini alacağız. Gerek TOKİ başkanımız, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve son cümlede cumhurbaşkanımızın yeni talimatlarını almak için gece gündüz demeden çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Koç ve Başkan Özdemir, noter huzurunda ilk kuraları çekti. Kurada ismi çıkan hak sahiplerinin isimleri okunup, dijital ekrana yansıtıldı. Salona sığmayan vatandaşlar, kurayı dışarıda kurulan ekranlardan takip etti.

İHA

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