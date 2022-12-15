Niğde'de 182 litre sahte alkol yakalandı: 3 gözaltı

Niğde'de polis ekiplerince düzenlenen 182 litre satışa hazır sahte alkol ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

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  • 15.12.2022 11:12
  • Güncelleme: 15.12.2022 11:12
Niğde'de 182 litre sahte alkol yakalandı: 3 gözaltı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’de polis ekiplerince düzenlenen 182 litre satışa hazır sahte alkol ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, toplum sağlığını tehlikeye düşüren ürünleri kaçak yollarla yurda sokan ya da satışını yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda ekiplerince bir işyeri ile 3 eve düzenlediği operasyonda 3 kişi yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise sahte içki yapımında kullanılan 131 litre etil alkol, 73 aroma, 182 litre satışa hazır sahte alkollü içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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