Niğde'de 2022 yılında 82 bin kişi kitap okudu

Niğde genelinde bulunan 16 kütüphanede bir yılda 82 bin kişi kitap okudu.

Niğde’de 16 adet kütüphane bulunduğunu söyleyen Niğde İl Halk Kütüphanesi Müdürü Şebnem Akyüz, 2021 yılı içerisinde Niğde genelinde 52 bin kişinin kitap okuduğunu belirtirken, bu sayının 2022 yılı içerisinde ise 30 bin artarak 82 bin kişiye ulaştığını belirtti. Akyüz, ayrıca 2021 yılında 31 bin olan üye sayısının 2022 yılında 35 bine çıktığını açıkladı. Niğde İl Halk Kütüphanesi Müdürü Şebnem Akyüz, "Kütüphane Haftası çerçevesinde kitap okuma etkinlikleri yaptık, çocuklarla kitap okuma, film gösterimi yaptık. Yeni bir kütüphane açıldı. 7’den 70’e herkesin kullanabileceği bir kütüphane oldu. İl bazında 15 kütüphanemiz vardı Kayabaşı Kütüphane ile birlikte 16 adet kütüphanemiz oldu. 2021 yılında kuyucu sayımız Niğde genelinde 52 bine yakın. 2022 yılı aralık verilerinde ise 82 bine kadar yükseliş var. Böylelikle Niğde kitap okuyor diyebiliriz. 2021 yılında 31 bin olan üye sayımız 34 binlere çıktı. Kütüphane anlamında okuyucu sayımız gayet iyi. Kütüphane anlamında okuyucu sayısı iyi durumda. Çok fazla etkinlik de yapıyoruz. Sadece ders çalışma anlamında kütüphaneyi kullananlar var. Çocuk bölümünde çocuklar ve velilerimizin kitap okuma sayısı çok iyi durumda" ifadelerini kullandı.