Niğde'de 36 yıldır eski dokuma halılara hayat veriyor

Niğde’de dokuma halı tamiri mesleğinin son temsilcisi olan İlyas Dokuz; zamanla eskiyen, rengi atan, tahrip olan kıymetli halıları aslına uygun şekilde tamir ederek geleceğe taşıyor.

Yaptığı işlemlerle yıpranmış eski dokuma halıları orijinal görüntüsüne tekrar geri döndüren İlyas Dokuz, 36 yıldır halı tamiri yapıyor. Bugünün teknolojisi ile üretilen halıların kullanımının yaygınlaşmasının ardından şehirde mesleğinin artık son temsilcisi olduğunu söyleyen İlyas Dokuz, tezgahlarda büyük emek verilerek dokuma halı ve kilimlerin daha kaliteli ve sağlıklı olduğunu ancak artık pek tercih edilmediğini söyledi. Dokuz; "Eski, yıpranmış güvelenmiş, çürümüş halıları orijinaline uygun şekilde yapıyoruz. Saçak, tamir çürük buna benzer şeyleri yapıp orijinal haline getiriyoruz. Eksik olan yeri dokuyoruz, modeli eksik olanın modeline yapıyoruz. Cımbızla temizleyip orijinal şekilde çürükleri dikerek orijinal haline getiriyoruz. Bu halılar el emeği göz nuru kök boya" dedi. 25 senedir dokuma halının olmadığını artık bugünün teknoloji ile üretilen halıların tercih edildiğini söyleyen Dokuz dokuma halıların özelliklerini de anlattı.

Dokuz; "Bir halıya antika dememiz için 150 yılı geçmesi ve malzemesi çok kaliteli olması lazım. Bir halıyı eline aldığında tamir şekline göre yapılacak işlem değişir. Tamir işlemi bir gün süren de var aylar sürende. Halı inceldikçe tamiri zorlaşır. En iyi makine halısını kullanmaktansa en kötü dokuma halıyı kullanmak daha makbuldür. İnsanın kötü enerjisini alır. Yeni nesle tavsiye etsem de boşuna. Yeni nesil kaliteye bakmıyor, mobilyasına ne uygun ona bakıyor" dedi.

Niğde’de mesleğinin son temsilcisi olduğunu söyleyen Dokuz, dokuma halı tamirinin gelecek vaat eden bir meslek olmadığı için çırak yetiştirmenin anlamsız olduğunu, bu işten ilerde gelir elde edemeyeceğini de sözlerine ekledi.