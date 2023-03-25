Niğde'de Bilim Şenliği yapıldı

Niğde'de Deneyap Teknoloji Atölyeleri Bilim Şenliği düzenlendi.

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  • 25.03.2023 17:19
  • Güncelleme: 25.03.2023 17:19
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Niğde'de Bilim Şenliği yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’de Deneyap Teknoloji Atölyeleri Bilim Şenliği düzenlendi.

Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi’nde düzenlenen şenlikte, yaklaşık 12 haftadır Deneyap Teknoloji Atölyesi’nde eğitim alan öğrenciler hazırladıkları projeleri sergiledi. Deneyap Teknoloji Atölyesi Eğitmeni Erkan Agan, yaptığı açıklamada proje çerçevesinde öğrencilerin 11 farklı başlıkta 3 yıl eğitim alacağını belirtti. 160 öğrencinin Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim aldığını belirten Agan, "Öğrencilerimiz atölyelere sınavla alınıyor. Amacımız öğrencilerin hem bilim hem de el becerilerini geliştirmek, yaptıkları ve geliştirdikleri projelerle üretime katkı sağlamaları noktasında onlara yardımcı olmaktır. Şu anda 12 haftalık tasarım ve üretim bölümümüz bitti, onun sergisini yapıyoruz. Ardından öğrenciler robotik ve kodlama eğitimi alacaklar" dedi.

Engelli bireyler için ’engelsiz otobüsler’ projesi yaptıklarını anlatan Azra Saadet Eryaman ise, "Otobüsümüzde engelli bireyler için engelli rampamız var. Yine görme engelli bireylerimiz için iç bölümde kabartmalı yollar yaptık. Amacımız, engelli bireylerin kimseden yardım almadan otobüslerde yolculuk yapabilmesini sağlamak" diye konuştu.

İHA

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