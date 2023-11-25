Niğde'de bin litre lisanssız akaryakıt ele geçirildi

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bin litre lisanssız akaryakıt ele geçirdi.

PAYLAŞ
  • 25.11.2023 15:41
  • Güncelleme: 25.11.2023 15:41
Niğde'de bin litre lisanssız akaryakıt ele geçirildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bin litre lisanssız akaryakıt ele geçirdi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele ekipleri, Niğde’nin Ulukışla ilçesine bağlı Çiftehan köyünde lisanssız akaryakıt satışı yapıldığını tespit etti. Jandarma ekipleri, işletmede yaptıkları aramada satışa hazır vaziyette bin litre akaryakıt ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
En doğal ekmekler kadınlardan

En doğal ekmekler kadınlardan

Başkan Çolakbayrakdar: 'Daha nitelikli bir yaşam alanı için çalışıyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Daha nitelikli bir yaşam alanı için çalışıyoruz'

Kayseri Spor AŞ okçulukta Türkiye ikincisi oldu

Kayseri Spor AŞ okçulukta Türkiye ikincisi oldu

AK Partili Böhürler: 'Kadına şiddet konusunda asla toleransımız yok'

AK Partili Böhürler: 'Kadına şiddet konusunda asla toleransımız yok'

Kayseri Büyükşehir'in 2024 yılı bütçesi 11 milyar 500 milyon TL oldu

Kayseri Büyükşehir'in 2024 yılı bütçesi 11 milyar 500 milyon TL oldu

Talasgücü Belediyespor kazanmak istiyor

Talasgücü Belediyespor kazanmak istiyor

Çok Okunanlar
1
Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

2
Kayserispor'un kupa mesaisi devam ediyor

Kayserispor’un kupa mesaisi devam ediyor

3
Kayseri'nin Suyu El yakıyor

Kayseri’nin Suyu El yakıyor

4
Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

5
Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

6
Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Direnişçiler olmasaydı özgürlüğü göremezdik'

'Direnişçiler olmasaydı özgürlüğü göremezdik'

Özgürlüğüne kavuşan Filistinliler için tatlı dağıtıldı

Özgürlüğüne kavuşan Filistinliler için tatlı dağıtıldı

DAHA FAZLA
Çevre, İklim, Turizm ve Medya Konferansı gerçekleştirildi

Çevre, İklim, Turizm ve Medya Konferansı gerçekleştirildi

Elitaş: 'Yaklaşık 4 milyon 700 bin kişiye 5 bin TL'lik ikramiye hayırlı olsun'

Elitaş: 'Yaklaşık 4 milyon 700 bin kişiye 5 bin TL'lik ikramiye hayırlı olsun'

Osman Ulubaş Köşk İlkokulu ve Ortaokulu'nun protokolü imzalandı

Osman Ulubaş Köşk İlkokulu ve Ortaokulu'nun protokolü imzalandı

Melikgazi'de 'Sonsuzluk Kervanı' ile şiir dolu bir gece yaşandı

Melikgazi'de 'Sonsuzluk Kervanı' ile şiir dolu bir gece yaşandı

Çevre, İklim, Turizm ve Medya Konferansında Dinamit Fabrikası Tepkisi

Çevre, İklim, Turizm ve Medya Konferansında Dinamit Fabrikası Tepkisi