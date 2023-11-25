Niğde'de bin litre lisanssız akaryakıt ele geçirildi
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bin litre lisanssız akaryakıt ele geçirdi.
- 25.11.2023 15:41
- Güncelleme: 25.11.2023 15:41
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Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bin litre lisanssız akaryakıt ele geçirdi.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele ekipleri, Niğde’nin Ulukışla ilçesine bağlı Çiftehan köyünde lisanssız akaryakıt satışı yapıldığını tespit etti. Jandarma ekipleri, işletmede yaptıkları aramada satışa hazır vaziyette bin litre akaryakıt ele geçirdi.
Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
İHA
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