Niğde'de bu yıl 650 bin ton elma rekoltesi bekleniyor

Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden Niğde'de bu yıl 650 bin ton elma rekoltesi bekleniyor.

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  • 19.08.2023 12:07
  • Güncelleme: 19.08.2023 12:07
Niğde'de bu yıl 650 bin ton elma rekoltesi bekleniyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye’nin önemli elma üretim merkezlerinden Niğde’de bu yıl 650 bin ton elma rekoltesi bekleniyor.

Niğde Elma Üreticileri Birliği Başkanı Atilla Kaplan, Ulukışla ilçesinde başlayan elma hasadına katıldı. Türkiye’nin elma üretiminde dünyada 3’üncü, ihracatında ise 7’nci sırada olduğunu belirten Kaplan, Türkiye’de yaklaşık 4,5 milyon ton elma üretildiğini söyledi. Kaplan, Niğde’nin 650 bin ton elma üretimiyle 2’inci sırada yer aldığını ifade ederek, "Bu yıl da yaklaşık 650 bin ton rekolte beklentimiz var. Niğde’deki modern ve büyük bahçelerin çokluğu ihracatçıyı Niğde’ye çekmekte. Niğde, bu anlamda bir cazibe merkezi. Büyük tüccarlar Niğde’den elma alıyor. Bir bahçede 3-5 bin, hatta 15-20 bin ton elma üretiliyor. Türkiye’deki tüccarlar olduğu gibi artık yabancı tüccarlar da Niğde’deki bahçelerden direkt alım yapmaya başladı. Bu da fiyatlarda beklentimizi olumlu yönde etkilemektedir” dedi.

Niğde’de kasım ayında Uluslararası Elma Fuarı düzenleyeceklerini belirten Kaplan, fuarın ilkinin Çin’de, ikincisinin İtalya’da düzenlendiğini, üçüncüsünü de Niğde’de yapacaklarını kaydetti. Kaplan, elma ihraç ve ithal eden herkesi fuara davet ederek, yenilikleri üreticilerin görmesi ve elma pazarının Niğde’de

buluşmasının kendileri için çok önemli olduğunu belirtti. Niğde’de ’fidandan markete elma yetiştiriciliği’ sloganıyla üretim yapıldığını dile getiren Kaplan şunları söyledi:

"Niğde’de yetiştirdiğimiz fidanlar, hastalık ve zararlılardan ari ve adaptasyon problemi olmayan, yüksek yerlerde yetiştirdiğimiz fidanlar. Türkiye’nin ve dünyanın her yerinde bahçe tesis etmeye başladık. İtalyanlar, Sırplar, Polonyalılar, Hollandalılarla rekabet edebilecek haldeyiz. Fidanlarımız daha çok rağbet görmekte. Niğde, elma fidanı üretiminde Türkiye’nin yaklaşık yüzde 10’unu karşılamaktadır. Niğde bölgesinde yılda 3 milyon civarında fidan yetiştirilmektedir. Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan gibi bütün Türk Cumhuriyetleri’ne şu anda fidan ihracatımız oluyor.”

İHA

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