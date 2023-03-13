Niğde'de depremde hasar alan minare yıkıldı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Niğde'de ağır hasar gören caminin minaresi kontrollü olarak yıkıldı.
- 13.03.2023 15:12
- Güncelleme: 13.03.2023 15:12
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerde Niğde’de ağır hasar gören caminin minaresi kontrollü olarak yıkıldı.
Depremler nedeniyle hasar tespit çalışması yapan ekipler, Hacı Sabancı Bulvarı’nda 1989’da yapılan İl Özel İdaresi Cami’nin minaresinin yıkılmasına karar verdi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Şerefesine halat bağlanan minare, iş makinesiyle yıkıldı. Yoldan geçen vatandaşlar yıkımı izledi.
İHA
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