Niğde'de depremlerden hasar gören 37 yıllık bina yakıldı

Niğde'de Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle zarar gören 37 yıllık bina, kontrollü şekilde yıkıldı.

PAYLAŞ
  • 02.03.2023 16:44
  • Güncelleme: 02.03.2023 16:44
  • 24
Niğde'de depremlerden hasar gören 37 yıllık bina yakıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’de Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremler nedeniyle zarar gören 37 yıllık bina, kontrollü şekilde yıkıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, depremler nedeniyle Şahinali Mahallesi Emin Erişingil Caddesi’ndeki 1986 yılında yapılan Harun Apartmanı’nı "acil yıkılması gereken yapı" olarak belirledi.

Polis, AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, bina çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

Altında dükkanlar olan ve 20 dairesi bulunan bina, iş makinesinin yaklaşık 4 saat süren çalışmasıyla yıkıldı.

Yıkımı izleyen vatandaşlar, binanın çökmesiyle oluşan toz bulutu nedeniyle zor anlar yaşadı.

Yaklaşık 29 yıldır binada oturan Belgin Angı ise yıkımı gözyaşlarıyla izledi.

Duygusal anlar yaşayan Angı, "29 yılıma veda etmek için geldim. Acı tatlı çok günlerim geçti, çok acı bir şey” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Yahyalı'da depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Mevlid okundu

Yahyalı'da depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Mevlid okundu

Depremden etkilenen illerden, Kayseri'ye 6 bin 853 öğrenci nakledildi

Depremden etkilenen illerden, Kayseri’ye 6 bin 853 öğrenci nakledildi

Eski eşinin yaraladığı kadın, mahkemede şikayetçi olmadı

Eski eşinin yaraladığı kadın, mahkemede şikayetçi olmadı

Fenerbahçe taraftarlarına Kayseri'de yeşil ışık

Fenerbahçe taraftarlarına Kayseri'de yeşil ışık

SON DAKİKA… Fenerbahçe taraftarlarına tribün yasağına mahkeme 'dur' dedi

SON DAKİKA… Fenerbahçe taraftarlarına tribün yasağına mahkeme ‘dur’ dedi

Maraş'taki Kayseri Mahallesi Etkinliğine Cumhurbaşkanı Tatar da katıldı

Maraş'taki Kayseri Mahallesi Etkinliğine Cumhurbaşkanı Tatar da katıldı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

4
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

5
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

6
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de ağır hasarlı bina kısa süre içinde yıkılacak

Kayseri’de ağır hasarlı bina kısa süre içinde yıkılacak

Meyve-sebze fiyatları dalgalı

Meyve-sebze fiyatları dalgalı

DAHA FAZLA
Türk-Büro Sen Kayseri Şubesi, deprem bölgesine 5 TIR lojistik yardım gönderdi

Türk-Büro Sen Kayseri Şubesi, deprem bölgesine 5 TIR lojistik yardım gönderdi

DEVA Partisi Başkanı Özkaya'dan yetkililere sorular

DEVA Partisi Başkanı Özkaya'dan yetkililere sorular

'Dolandırıcıların yeni yöntemi, depremzede olduklarını iddia ederek eczaneden ilaç almak'

“Dolandırıcıların yeni yöntemi, depremzede olduklarını iddia ederek eczaneden ilaç almak"

Bünyan'da yıkım ve onarım çalışmaları devam ediyor

Bünyan'da yıkım ve onarım çalışmaları devam ediyor

Kayserisporlu futbolculardan depremzede çocuklara ziyaret

Kayserisporlu futbolculardan depremzede çocuklara ziyaret