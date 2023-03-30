Niğde'de devrilen kamyon sürücüsü öldü

Niğde'de tarım ilacı yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

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  • 30.03.2023 15:26
  • Güncelleme: 30.03.2023 15:26
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Niğde'de devrilen kamyon sürücüsü öldü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’de tarım ilacı yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kaza Aksaray - Adana yolunda meydana geldi. Ali K. (26) yönetimindeki 35 BJC 767 plakalı tarım ilacı yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ali K.’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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