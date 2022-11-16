Niğde'de Elma Festivali 90 bin kişiyi ağırladı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, geçtiğimiz hafta sonu düzenledikleri '2. Hasat Günleri-Elma Festivalini yoğun katılımla ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

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  • 16.11.2022 15:27
  • Güncelleme: 16.11.2022 15:27
Niğde'de Elma Festivali 90 bin kişiyi ağırladı
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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, geçtiğimiz hafta sonu düzenledikleri “2. Hasat Günleri-Elma Festivali"ni yoğun katılımla ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Başkan Özdemir, Niğde Elma Üreticileri Birliği Başkanı Atilla Kaplan ile Niğde Belediyesi Ek Hizmet Binası’nda düzenlediği basın toplantısında festivale destek veren kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti. Ünlü sanatçıların verdiği konserler, yarışmalar, ünlü şeflerle gerçekleştirilen gastronomi şöleni, gösteriler ve farklı etkinliklerle muhteşem bir festivale imza attıklarını anlatan Başkan Özdemir, "Her yıl farklı bir ürün temasıyla festivaller düzenlemeye devam edeceğiz. Niğde elmasını, coğrafi işaret belgesi alıp dünyada marka haline getirmek istiyoruz. Festivale kurumlar ile birçok sivil toplum örgütü dahil oldu. Niğde Belediyesi’nin değil Niğde’nin festivali olsun istedik. İl dışından gelen misafirlerden olumlu dönüşler aldık. Festivale onlarca şef katıldı. 65 esnafımız stant açtı. Yerel ürünlerimiz sergilendi. Jandarma Senfoni Orkestrası çok güzel bir konser verdi. Herkes festivaldeydi ve çok mutluydu. Sadece Kıraç’ın konserine yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Sadece konserlere değil, gündüz de katılım oldukça güzeldi. 2 günlük festivale yaklaşık 90 binin üzerinde hemşerimiz katıldı" dedi.

Başkan Özdemir, 2023 yılında Niğde’de Elma Fuarı düzenleyeceklerini de belirterek, “Bugüne kadar sadece Çin ve İtalya’da elma fuarı düzenlenmiş. 3’üncüsü Türkiye’de ve Niğde’de düzenlenecek. Kentin her yönüyle tanıtılması, ekonomisine katkı sağlaması, istihdam oluşturması ve marka şehir hedefine en kısa sürede ulaşabilmek adına festivaller düzenliyoruz. Bu tür sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler ilimizde artarak devam edecektir" diye konuştu.

İHA

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