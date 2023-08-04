Niğde'de İlk Kez Arkeoloji ve Kültürel Mirası Çalıştayı Düzenlendi

Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Niğde Arkeolojisi ve Kültürel Mirası Çalıştayı düzenlendi.

PAYLAŞ
  • 04.08.2023 14:55
  • Güncelleme: 04.08.2023 14:55
Niğde'de İlk Kez Arkeoloji ve Kültürel Mirası Çalıştayı Düzenlendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Niğde Arkeolojisi ve Kültürel Mirası Çalıştayı düzenlendi.

Düzenlenen çalıştayda açılış konuşması yapan Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar; Anadolu medeniyetlerinin zenginliğine dikkat çekerek, son yıllarda Göbeklitepe’den sonra 10 bin yıla kadar uzanan medeniyetlerin keşfedildiğini belirtti. Müzelerde bu medeniyetlerin buluntularının sergilendiğini belirten Türkdamar şunları söyledi;

"Çalıştaydan Sırçalıtepe’den bir Göbeklitepe, Tyana’dan da bir antik kent çıkabilir mi diye düşünüyorum. Tabii ki Anadolu medeniyetlerinin her biri binlerce alışkanlık bırakmış, buluntulardan da bunu görüyoruz. Bu çalıştay ilimizde ilk defa yapıyor, ilimiz de Anadolu’nun ortasında bir şehir olduğundan bir açık hava müzesi. 7 kazının aynı anda yapılması muhteşem."

AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt da bu tür çalıştayların bu coğrafyanın tarihi ve kültürel açıdan ne kadar kıymetli olduğunu gösterecek bilimsel çıktıların paylaşılması açısından önemli olduğunu vurguladı. Başkan Özdemir yapmış olduğu konuşmada özellikle Kale ve Çevresi Yenileme ve Koruma Projesi üzerinde durdu. Bu projenin, Niğde’nin tarihi kale bölgesinin restore edilmesi ve çevrenin düzenlenmesiyle bölgenin turizm açısından daha cazip hale getirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Başkan Özdemir, projenin tamamlanmasıyla birlikte Niğde’nin turizmde daha da ön plana çıkacağını ve ziyaretçilerin şehrin tarihi ve kültürel mirasıyla tanışabileceğini söyledi. Başkan Özdemir; "Yurtiçi ve yurtdışından gelen araştırmacıların katıldığı bu çalıştayda ‘Niğde’mizi Kale ve Çevresi Yenileme ve Koruma’ Projemizi tanıttık. Niğde’nin tarihi mirasının gelecek nesillere aktarılması ve tanıtılması için yapılan bu çalıştayın, bölgenin kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” dedi. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin, Niğde’nin turizm potansiyelini artırması ve bölgenin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması adına önemli bir rol oynadığını dile getirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Tecimer de; birçok medeniyete ev sahipliği yapan kentte yaklaşık 10 bin yıllık kesintisiz yaşamın sürdüğünü bildirdi. Çiftlik Tepecik Höyük Kazı Başkanı Doç. Dr. Erhan Bıçakçı da Niğde’deki kazı çalışmalarının başlangıcı ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde İnceleme

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde İnceleme

Evin bahçesinde kenevir bulunan şahıs yakalandı

Evin bahçesinde kenevir bulunan şahıs yakalandı

Jandarma çeşitli suçlardan aranan 432 şahsı yakaladı

Jandarma çeşitli suçlardan aranan 432 şahsı yakaladı

Atık suların yüzde 5.2'si yeniden kullanılıyor

Atık suların yüzde 5.2'si yeniden kullanılıyor

Büyükşehir'den Eğitime Destek

Büyükşehir'den Eğitime Destek

Büyükşehir'den kırsala 40 km'lik asfalt yol

Büyükşehir'den kırsala 40 km'lik asfalt yol

Çok Okunanlar
1
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

2
Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

3
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

4
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

5
Vurgun ailesinin mutlu günü

Vurgun ailesinin mutlu günü

6
Bir hafta bir yazar: Muhammet Bahadır Şahin

Bir hafta bir yazar: Muhammet Bahadır Şahin

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayıp üniversite öğrencisi Ahmet Enes Tekin'in cenazesi defnedildi

Kayıp üniversite öğrencisi Ahmet Enes Tekin’in cenazesi defnedildi

Felahiye'de 17'nci Sıtmapınar Şenliği düzenlenecek

Felahiye’de 17’nci Sıtmapınar Şenliği düzenlenecek

DAHA FAZLA
Melikgazi'den gece boyu temizlik mesaisi

Melikgazi'den gece boyu temizlik mesaisi

Belediye İşçilerinden Başkan Öztürk'e Zam Teşekkürü

Belediye İşçilerinden Başkan Öztürk'e Zam Teşekkürü

Başkan Palancıoğlu Çalışmaları Değerlendirdi

Başkan Palancıoğlu Çalışmaları Değerlendirdi

Milletvekili Cıngı'dan Gençlere Üniversite Tercih Tüyoları

Milletvekili Cıngı'dan Gençlere Üniversite Tercih Tüyoları

Başkan Çolakbayrakdar: 'Örnek proje, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Örnek proje, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun'