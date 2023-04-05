Niğde'de ilk köşe tümörü ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde ilk defa ileri tetkik ve uygulama gerektiren köşe tümörü ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.

Daha önce teknik yetersizlikler nedeniyle Niğde’de yapılamayan ve hastaların başka şehirlere sevk edildiği köşe beyin tümörü ameliyatları, eksik cihazların giderilmesi ile artık Niğde’de yapılabiliyor. Baş ağrısı ve baş dönmesi şikayetleri ile hastaneye başvuran 43 yaşındaki Figen Turgut’a yapılan tetkikler sonucu köşe tümörü olarak tabir edilen kulak arkasında beyin zarından kaynaklı bir kitle tespit edildi. Yapılan tetkiklerin ardından ameliyat kararı alan Beyin Cerrahi Uzm. Op. Dr. Burak Yürük, Türkiye’de ileri merkezlerde kullanılan cihazların hastaneye alınması ile hastanın ameliyatını gerçekleştirdi. Kısa sürede sağlığına kavuşan ve yarın taburcu olması beklenen hastayı Başhekim Dr. Öğretim Üyesi Yakup Çetinkaya ziyaret etti.

"Amacımız sevklerin önüne geçmek"

Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Yakup Çetinkaya, "İleri merkezlerde mevcut teknik donanım artık ameliyathanemizde de sağlanabilmekte. Bu ameliyatların devamı gelecektir. Hastanemize Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinden gelen, 2,5 aydır hastanemizde çalışan Op. Dr. Burak Yürük, şimdiye kadar bir boyun fıtığı, üç bel fıtığı, bir omurga kırığı, iki beyin tümörü ameliyatını gerçekleştirdi. Kendisine teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Hastamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Hedeflerinin hastaların şehir dışına sevk edilmeden Niğde’de sağlıklarına kavuşması olduğunu belirten Çetinkaya, "Niğde’de daha önce çeşitli teknik sebeplerle

doktor eksikliğinden ya da cihaz eksikliğinden yapamadığımız ameliyatları yapıyoruz. Bugün de beyin tümörlü bir hastamızı ameliyat ettik. Daha önce Niğde’de buna benzer bir ameliyat yapılmamıştı. Bu ameliyatları artık yapabiliyoruz. Geçen hafta da bir başka ameliyatı ilk kez yapmış ve sizlerle paylaşmıştık. Biz farkındalık oluşturalım istiyoruz. Hastalarımızın şehir dışına gitmelerini istemiyoruz. Üçüncü basamak eğitim araştırma hastanesiyiz ve dolayısıyla biz hocalarımızın da öncülüğünde bu tür ameliyatların burada yapılabildiğini sizlerin aracılığıyla bir kez daha Niğde halkına duyurmak istiyoruz" dedi.

Operasyonu gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Yürük de, "Burada bir takım eksik teknik imkanları sağlamak adına bunun planlamasını yaptık. Türkiye’de birçok ileri merkezde olan dediğimiz cihazları kullanarak ameliyatın daha güvenli olmasını sağladık. Daha sonrasında hastanın bir takım ameliyat öncesi tetkiklerini yaptık. Bunlar Türkiye’de ileri merkezlerde olan tetkikler. Hastanın ameliyattan sonra bu tür ameliyatlarda korktuğumuz birtakım sinir yaralanmaları olur ve biz böyle bir yaralanmayla karşılaşmadık konforu arttırıcı cihazların yardımıyla" dedi.

Beyin zarından kaynaklı tümörü olan hastanın 1 gün yoğun bakımda kaldığını, yarın da taburcu edileceğini söyleyen Op. Dr. Burak Yürük, "Bu ameliyatın daha konforlu, güvenli olması için yüze, yanağa ve dile giden sinirleri montize ettik. Görüntülemesini yaptık. Aynı zamanda ince kesik tetkiklerini elde ederek hem ameliyat sırasında, hem ameliyat sonrasında bize yol gösterici navigasyon dediğimiz bir haritalama yaparak tümörün tamamına yakınını boşalttık. Ameliyat sonrası filminde de hasta, mevcut baskı oluşturacak bir kitle lezyonu artık göstermiyor" diye konuştu.

Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Engin Elmacı ise başarılı ameliyatları yapabilmek için hastane yönetiminin kendilerine sağladığı imkanlar için teşekkür etti.