Niğde'de kimyasal zehirlenmenin yaşandığı fabrikaya ilk giden itfaiyeciler tedavi altında

Niğde'de 2 işçinin kimyasal zehirlenmeden hayatını kaybettiği fabrikaya ilk giden itfaiye ekibi de tedavi altına alındı.

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  • 13.12.2023 18:31
  • Güncelleme: 13.12.2023 18:31
Niğde'de kimyasal zehirlenmenin yaşandığı fabrikaya ilk giden itfaiyeciler tedavi altında
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’de 2 işçinin kimyasal zehirlenmeden hayatını kaybettiği fabrikaya ilk giden itfaiye ekibi de tedavi altına alındı.

Niğde Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Niğde Gazozu Fabrikasında temizlik esnasında meydana gelen zehirlenme olayında 2 işçi hayatını kaybetmiş kimyasaldan etkilenen 3 işçi tedavi altına alınmıştı. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda yapılan ihbarın ardından olay yerine ilk giden 7 kişilik itfaiye ekibinin de kimyasaldan etkilendiği, hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Hastanede kimyasaldan etkilenen işçiler ve itfaiye erlerini ziyaret eden Niğde Valisi Cahit Çelik ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, işçilerin sağlık durumları hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

İHA

Kayseri Gündem
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