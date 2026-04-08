Niğde'de Kızılay Kan Alma Birimi Hizmete Açıldı

Açılışta konuşan Vali Yardımcısı Ahmet Arık, Kızılay’ın dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine uzanan bir yardım eli olduğunu vurgulayarak, “Afrika’nın en ücra köşesinden Uzakdoğu’ya kadar her yerde garibanın yanında olan Kızılay, bu güzel hizmet binasıyla Niğde’ye de değer kattı.” dedi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise yer tahsisi sürecinde büyük çaba gösterdiklerini belirterek, “Niğde, nüfusuna oranla en çok kan veren illerden biri. Bu birim, hem merkezi konumuyla hem de kapasitesiyle önemli bir ihtiyacı karşılayacak.” ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Genel Sekreteri Yusuf Ramazan Saygılı, Aydoğan ailesinin bağışının insan hayatına dokunan anlamlı bir katkı olduğunu belirtti: “Buradan yıllık 11 bin ünite kan alıyoruz. Niğde’nin hastanelerinde tüketilen miktar 9 bin ünite civarında. Yani Niğde, kendi ihtiyacını karşılamakla kalmıyor, Anadolu’nun başka yerlerine de umut oluyor.”

Türk Kızılay Niğde Şube Başkanı Akile Töre Gençoğlu ise emeği geçen herkese teşekkür ederek, birimin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılış gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Arık ve Belediye Başkanı Özdemir, örnek bir davranış sergileyerek ilk kan bağışını yaptı.

Bu yeni merkez, Niğde’nin dayanışma ruhunu ve Kızılay’ın insani misyonunu bir kez daha gözler önüne serdi.