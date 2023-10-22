Niğde'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Niğde’de otomobilin motosikletle çarpıştığı kazada 17 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sazlıca Kavşağı’nda seyir eden 51 KC 009 plakalı otomobil ile Enes Ş.’nin (17) kullandığı motosiklet çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Enes Ş., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.