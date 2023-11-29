Niğde'de Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Toplantısı yapıldı

Niğde Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Toplantısında kalsit firmalarının sorunları masaya yatırıldı.

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  • 29.11.2023 10:25
  • Güncelleme: 29.11.2023 10:25
Niğde'de Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Toplantısı yapıldı
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Niğde Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Toplantısında kalsit firmalarının sorunları masaya yatırıldı.

Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Toplantısı; Niğde Valisi Cahit Çelik başkanlığında Niğde Valiliği Hüdavent Hatun Toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya, sektör temsilcileri ve paydaş kurumlar katıldı. Önceki dönem toplantısında alınan kararların değerlendirilmesi ile başlayan toplantıda Niğde’de faaliyet gösteren kalsit firmalarının sorunları, çözüm önerileri, kalsit madenciliğinin geliştirilmesi için yapılacak çalışmaların belirlenmesi görüşüldü. Niğde’nin zengin ve kaliteli kalsit maden zenginliğine vurgu yapan Vali Cahit Çelik, "İlimiz için son derece önemli bir maden olan kalsit madenciliğini geliştirmek için bir aradayız. Sektörün tüm paydaşları ile birlikte kalsit madenciliğinin üretimden pazarlamaya kadar her yönüyle ele alacağız. Zengin ve bir o kadar kaliteli kalsit madenciliğini ilimizde nasıl daha da ileriye taşırız bunu tartışacağız. Sektörün tüm paydaşlarıyla birlikte istişare edeceğiz ve ilimizde önemli yer tutan bu sektörü daha da canlandıracağız” dedi.

Toplantı karşılıklı görüş alışverişi ile sona erdi.

İHA

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