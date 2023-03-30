Niğde'de Seçim Güvenlik Toplantısı yapıldı

Niğde'de, 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için alınan güvenlik tedbirleri konusunda bilgi verildi.

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  • 30.03.2023 17:35
  • Güncelleme: 30.03.2023 17:35
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Niğde'de Seçim Güvenlik Toplantısı yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’de, 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için alınan güvenlik tedbirleri konusunda bilgi verildi.

Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, Valilik Toplantı salonundaki programda, seçimlerde asıl yetkili kurumun Yüksek Seçim Kurulu olduğunu söyledi. Valiliklerin görevinin ise seçimlerin huzur ve güven ortamında yapılmasını sağlamak olduğunu belirten Türkdamar, valilik bünyesinde bir komisyon kurulduğunu anlattı. Komisyonun kendilerine düşen görevlerin aksamaması için sıkı bir şekilde takip ettiğini dile getirerek; "Şimdiye kadar birkaç toplantı yaptık. Ülkemizde bölge toplantıları yapıldı. Burada yaptığımızın benzerini, kaymakamlar da yapacak. Seçim hakimi ne istiyorsa araçsa araç personelse personel, binaysa bina. Son seçimden günümüze kadar kapanan okullar var. Onların yeniden hazırlanması lazım, hem aydınlatma hem kameralar" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından alınan tedbirlerle ilgili sunum yapıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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