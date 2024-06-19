Niğde'de sokak köpeğinin bir kişiyi ısırdığı belde karantinaya alındı

Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesi, bir kişiyi ısıran sokak köpeğinin kuduz olduğu şüphesiyle karantinaya alındı. Köpeğin ısırdığı vatandaşın tedavisi devam ederken, ölü bulunan köpekten incelenmek üzere numune alındı.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bor ilçesine bağlı Kemerhisar kasabası Cumhuriyet Mahallesi’nde H.Ş., sahipsiz bir köpek tarafından ısırılması üzerine olası kuduz hastalığı yönünden tedavisi için Bor Devlet Hastanesi’ne başvurmuştur. Vatandaşımızın olası kuduz hastalığına yönelik tedavileri hastanede devam etmekte olup, sağlık durumu iyi olmakla beraber gözetim altında tutulmaktadır. Söz konusu köpeğin Kemerhisar Cumhuriyet Mahallesi’nde ölmesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ihbar yapılmış, ardından görevli veteriner hekim tarafından bir adet marazi madde kafa, kuduz yönünden incelenmek üzere 19.06.2024 tarihinde Konya Veteriner Kontrol ve Orman Müdürlüğüne gönderilmiştir. Köpeğe ait kadavra, resmi veteriner hekim gözetiminde dezenfekte edilerek gömülmüştür" denildi.

Yapılacak inceleme zarfında Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu’nun muhtemel kuduz hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla Kuduz Hastalığından Korunma ve Kuduz Hastalığı ile Mücadele Yönetmeliği gereği bir dizi karar aldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlçemiz Kemerhisar kasabası Cumhuriyet Mahallesi’nin ’kuduz şüpheli bölge’ olarak ilan edilmesine, sahipsiz ya da başıboş hayvanların Kemerhisar Belediye Başkanlığınca Cumhuriyet Mahallesi’nden toplanarak köpek barınaklarına nakledilmelerine, başıboş hayvanların ivedilikle aşılanmasına, kuduz şüpheli Kemerhisar Cumhuriyet Mahallesi’nin karantinaya alınmasına, Kemerhisar kasabası Cumhuriyet Mahallesi’ne tüm hayvan giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına, kuduz şüpheli bölgede sesli uyarılar yapılarak, hayvanların serbestçe dolaşmasının yasaklanmasına, kuduz şüpheli bölgeye giden yollar ve bölgenin uygun yerleri üzerine ’Kuduz Şüpheli Bölge’ yazan okunaklı ve dayanıklı tabelalar yerleştirilmesine, belediye, muhtar ve hayvan sahiplerinin hastalık şüphesi bulunan hayvanları diğer hayvanlar ve insanlarla temas etmeyecek şekilde kapalı bir alanda kontrol altında tutmasına, sebebi belli olmayan ölümler ile ölüm olmasa dahi yabani hayvan ile evcil hayvanların temaslarının ivedilikle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne ihbar edilmesine ve ölen hayvanların resmi veteriner hekimin izni ve gözetiminde belediye tarafından imha edilmesine, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 36’ncı maddesinin birinci fıkrası gereği hastalıkların yayılmasının önlenmesi amacıyla bakanlık tarafından alınan tedbirlere uymayanlara idari para cezası uygulanmasına, hastalık şüphesi bulunan hayvan ile temas eden hayvan sahibi ve aile fertlerinin İlçe Sağlık Müdürlüğü’nce takip edilmeleri, kuduz hastalığından korunma yolları hakkında bilgilendirilmelerine, bu komisyon kararında hüküm bulunamaması durumunda 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na ve bu kanuna dayanılarak hazırlanan Kuduz Hastalığından Korunma ve Kuduz Hastalığı ile Mücadele Yönetmeliği hükümleriyle Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 2024 yılında yayınlanan Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre hazırlanacak raporlar doğrultusunda işlem yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

İl genelindeki tüm vatandaşlar söz konusu kararlara hassasiyetle riayet etmeleri konusunda uyarıldı.