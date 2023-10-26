Niğde'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Niğde’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Roma ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen sikke, tablo ve objeler ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kültürel değerlerin ve tarihi mirasın korunmasına ve tarihi eserlerin yasadışı ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Şahısların ev, iş yeri ve aracında yapılan aramalarda, 46 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke, 32 adet Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen kalıp parça, 6 adet Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen barutluk, 5 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen tablo ile 1 adet yüzük olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, gözaltına alınan 2 şahıs da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.