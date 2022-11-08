Niğde'de tarihi eser operasyonu: 3 bin 500 adet sikke ele geçirildi

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonda 3 bin 407 adet sikke, yüzük, ok ucu ve mühür ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi obje ele geçirildi. Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada; ”Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce yapılan operasyon neticesinde; 3 bin 407adet sikke, 140 adet yüzük, ok ucu, mühür ve benzeri eski eser olmak üzere, 3 bin 547 adet tarihi eser ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 3 şahıs hakkında işlemlere başlanılmıştır” denildi.