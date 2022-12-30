Niğde'de tehlikeli köpeklere uyum eğitimi veriliyor

Evcil hayvanlar ülke genelinde kayıt altına alınırken, barınaklara bırakılan tehlikeli ırk hayvanlar ise ömür boyu buralarda yaşayacaklar. Bu çerçevede Niğde Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan tehlikeli köpekler, diğer hayvanlarla sosyalleşip, uyum içinde yaşayabilmeleri için eğitiliyor.

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  • 30.12.2022 15:37
  • Güncelleme: 30.12.2022 15:37
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Niğde'de tehlikeli köpeklere uyum eğitimi veriliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Evcil hayvanlar ülke genelinde kayıt altına alınırken, barınaklara bırakılan tehlikeli ırk hayvanlar ise ömür boyu buralarda yaşayacaklar. Bu çerçevede Niğde Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan tehlikeli köpekler, diğer hayvanlarla sosyalleşip, uyum içinde yaşayabilmeleri için eğitiliyor.

’Hayvanları Koruma Kanunu’ çerçevesinde ülke çapında tehlike arz eden köpekler mikroçip uygulanarak kayıt altına alınırken, birçok tehlike arz eden köpek sokağa ve barınaklara bırakıldı. Bu süre zarfında Niğde’de birçok tehlikeli ırk Niğde Belediyesi bakımevi ve rehabilitasyon merkezine bırakıldı. Bu hayvanların bakımı ve tedavileri Niğde Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor. Ömür boyu barınakta kalacak tehlikeli köpeklerin, diğer köpeklerle sosyalleşip, uyumlu yaşayabilmesi için Niğde Belediyesi veterinerleri tarafından bir eğitim başlatıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Niğde Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Tunç Bilgin; “Biz, bu köpeklerin diğer hayvanlarla sosyalleşmeleri için eğitimler veriyoruz. Yapmış olduğumuz bu eğitimlerle saldırganlıklarıyla bilinen tehlikeli köpeklerle önce göz teması kuruyor ardından beden dilini kullanarak çeşitli oyunlarla uysallaşmalarını sağlıyoruz. Barınak görevlileri ise ömür boyu burada yaşayacak tehlikeli köpeklere nasıl yaklaşmaları gerektiği ve günlük yapmaları gereken rutinler konusunda eğitiliyoruz" ifadelerini kullandı. Tunç Bilgin, Özellikle tehlikeli ırklar ömür boyu barınaklarda kalacakları için personele, hayvanlara nasıl davranmaları gerektiği, günlük yapmaları gereken rutinler konusunda eğitim verdiklerini söyledi. K9 Köpek Okulu’nun sahibi ve profesyonel köpek eğitmeni Rasim Tekin, proje çerçevesinde önce Niğde Belediyesinde görevli personellerin eğitimden geçtiğini söyleyerek, “Burada bulunan görevli arkadaşlara köpek beden dillerini doğru şekilde öğrenip, analiz etmesi, onların dünyasını nasıl kontrol edebilirler, nasıl iletişime geçebilirler; bunları anlattık. Daha sonra yetenekli, bu konuda gerçekten profesyonel olarak hizmet verecek arkadaşlarla birlikte bir ekip oluşturduk” dedi.

Amacımız sevgiyi yaymak

Yapılan eğitim faaliyetleri ile ilgili bir açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de; “Niğde Belediyesi olarak şehrimizde yaşayan sokak hayvanlarına karşı oldukça duyarlı hareket ediyoruz. Alanında uzman veterinerlerimizle ve personelimizle ve modern barınak imkanlarımızla en sağlıklı koşullarda hayvanlarımızı koruyoruz. Sokakta yaşayan dostlarımız için mama dağıtımını sürdürüyoruz. Belediye olarak tüm canlarımızın yanındayız, bu eğitimler vasıtası ile köpeklerin korkularını yenerek daha mutlu şekilde yaşamalarını amaçlıyoruz. Tüm bu çalışmalar için 1 milyon liranın üzerinde bir bütçe ayırdık. Belediye olarak sadece şehir merkezine değil şehrimizin bütün ilçelerine ve kasabalarına hizmet ediyoruz. İlçelerimizden hayvanlar barınağımıza getiriliyor biz beslenmesini bakımını yapıyoruz. Hayvanların beslenmesi ve tedavileri için görevlilerimiz 24 saat çalışıyor. Biz şehrimizi bütün canlıların güven içinde yaşadığı bir şehir yapmaya kararlıyız. Sokak hayvanları için sevgimizi ortaya koymaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İHA

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