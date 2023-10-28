Niğde'de TKDK Ofisi açıldı

Niğde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İrtibat Ofisi açıldı.

Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde açılan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İrtibat Ofisi açılışına Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, TKDK Aksaray İl koordinatörü Salih Karlı ve yatırımcılar katıldı.

Daha önce 41 ilde uygulanan İPARD’ın bu sene alınan kararla 81 ilde uygulanmaya başlandığını belirten Niğde Valisi Cahit Çelik, diğer illerde uygulanması ile ilgili bir süreci Niğde’nin başlattığını söyledi.

IPARD programının 3 ana başlık altında toplandığını belirten Vali Çelik, ‘’Program çerçevesinde verilen desteklere de baktığımız zaman hayvancılık, tarımsal ürünler ve kırsal turizmi görüyoruz. Kırsal turizm anlamında çok ciddi bir potansiyelimiz var ve IPARD açıldığı zaman programa başvuru yapılması gerekiyor. Aladağlar, Narlıgöl, Bolkar Dağları turizm potansiyeli olan destinasyonlarımız. İnşallah bu program çerçevesinde güzel projeler çıkar. Tarım ve hayvancılıkta da ciddi potansiyele sahibiz. IPARD programlarından yararlanmak adına proje desteği sağlayacağız, özel sektör dahil olmak üzere teknik destek konusunda her zaman destek olacağız.’’ dedi.

Niğde İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş ise; ‘’ 275 bin hektar tarım arazi ve 240 bin hektar mera arazi ise Niğde tarımın başkenti olan bir il. Niğde, tarımsal üretim kapasitesini sonuna kadar kullanabilecek kabiliyete sahip olan bir il ve üretimin yanında işleme ve pazarlama noktasında kırsal kalkınma yatırımlarını son 5 yılda arttırdık. Kırsal Kalkınma Yatırımları’nda yüzde 95’in üzerinde üzerindeyiz. Niğde olarak yerinde üretim yerinde yerinde pazarlamada belli bir noktaya kadar geldik. Ama bundan sonra daha geniş yelpazede ve daha geniş limitlerle açılım yapacağımızı düşünüyorum. ‘’dedi.

Niğde TKDK Ofisi açılışında TKDK Aksaray İl koordinatörü Salih Karlı ise katılımcılara programın hangi projeleri kapsadığını ve yararlanma koşulalarını anlattı.