Niğde'de tünelde tır devrildi, otoyol trafiğe kapatıldı
Niğde-Adana Otoyolu Kırkgeçit 6 tünelinde tırın devrilmesi sonucu otoyol trafiğe kapatıldı. Kapanan yolda, ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
- 03.02.2023 11:57
- Güncelleme: 03.02.2023 11:57
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Niğde-Adana Otoyolu Kırkgeçit 6 tünelinde tırın devrilmesi sonucu otoyol trafiğe kapatıldı. Kapanan yolda, ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Edinilen bilgiye göre, T.A. yönetimindeki 34 AR 3584 plakalı tır, Niğde-Adana Otoyolu Kırkgeçit 6 tüneli içinde devrildi. Yan yatan tır nedeniyle Pozantı istikametinde kapanan yolda, uzun kuyruklar oluştu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, tırın çekilmesiyle ulaşım tek taraflı sağlanıyor.
İHA
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