Niğde'de tura operasyon: 6 milyon 750 bin makaron ele geçirildi
Niğde'de bir tıra düzenlenen operasyonda, 6 milyon 750 bin dolu makaron ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
- 08.05.2023 12:28
- Güncelleme: 08.05.2023 12:28
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Niğde’de bir tıra düzenlenen operasyonda, 6 milyon 750 bin dolu makaron ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerindeki uygulama noktasında bir tırı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda gümrük kaçağı 6 milyon 750 bin dolu makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan tur sürücüsü emniyete götürüldü.
İHA
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