Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
- 05.04.2023 14:07
- Güncelleme: 05.04.2023 14:07
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Niğde’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilgölcük beldesinde, uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı. Zanlılarla birlikte 38 gram kubar esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 55 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
İHA
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